E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos visitar uma das fábricas da Renault, demos a conhecer os novos Galaxy Z Fold7 e Flip7, falámos do elétrico Lucid Air, e muito mais.

Supercolónias de formigas Tapinoma magnum estão a espalhar-se pelo continente, destruindo infraestruturas, deslocando espécies nativas e afetando a vida urbana. Estas formigas invasoras, com origem na bacia mediterrânica, mostram-se altamente adaptáveis e difíceis de controlar. Portugal pode estar na mira deste inseto!

O cofundador do reformado Twitter, Jack Dorsey, criou uma aplicação de mensagens descentralizada, que funciona inteiramente através de redes mesh Bluetooth, sem necessidade de Internet, servidores centrais, números de telefone ou e-mails. Poderá o Bitchat concorrer com os serviços de mensagens que conhecemos, como o WhatsApp?

À primeira vista, parece um qualquer edifício à espera de ser terminado. Contudo, olhando com mais atenção, vê-se a primeira "bateria" gravitacional em grande escala, erguida na China, para alimentar veículos elétricos de forma estável e segura.

A Samsung apresentou hoje a sua nova geração de smartphones dobráveis, o Galaxy Z Fold7 e o Galaxy Z Flip7. Marca uma evolução significativa na linha com designs mais finos e leves, ecrãs mais imersivos e uma integração profunda de IA. Numa jogada para alargar o seu alcance, a empresa introduziu também o Galaxy Z Flip7 FE, uma versão mais acessível.

Sendo já uma das maiores detentoras mundiais de reservas de lítio, a China descobriu um enorme depósito do mineral. Além deste, foram detetados outros, como rubídio, tungsténio e estanho.

A boa notícia é que o Cartão de Conta Apple (Apple Account Card) chega a mais países, incluindo Portugal. A Apple está a expandir a disponibilidade do Cartão de Conta Apple na aplicação Carteira (Wallet) para mais utilizadores, agora na Europa, de acordo com alterações detetadas nos sistemas internos do Apple Pay.

Não fossem os robotáxis suficientes para nos mostrar que o presente já é o futuro que a ficção científica imaginava, a China lançou o primeiro serviço de aluguer de carros autónomos. Este permite que indivíduos com idade superior a 18 anos (inclusive) acedam a uma experiência de aluguer de curta duração "totalmente autónoma e self-service".

Uma das maiores preocupações com os carros elétricos é a sua autonomia. Este elemento traz muita ansiedade e problemas para os condutores, que nunca sabem bem quantos quilómetros vã conseguir percorrer. A desmistificar este cenário temos agora um feito. O Lucid Air bateu um recorde nos elétricos. Foram 1205 km percorridos com uma única carga

Num país onde quase um terço da população com 16 ou mais anos apresentava sintomas de ansiedade generalizada em 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Huawei reforça a relevância da sua mais recente inovação: a tecnologia multissensorial X-TAP, integrada no Huawei Watch 5.

A fábrica da Renault, em Palencia, Espanha, tem uma espécie de "Big Brother". Fomos visitar uma das maiores unidades de produção da marca francesa e perceber que a Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias futuristas estão já na génese do fabrico automóvel da Renault.

Ainda que use o Android nos seus smartphones, a Samsung prefere personalizar este sistema. Isso cria soluções distintas e que se adaptam aos utilizador. A marca estará prestes a dar mais um passo, escolhendo agora os automóveis. O Samsung Auto DeX é a solução, uma alternativa ao Android Auto para proprietários dos Galaxy.

Tal como temos referido, a CMF by Nothing que é uma submarca da Nothing, tem provado ser uma marca de excelência tendo em conta o design dos seus equipamentos, assim como a qualidade/material de construção. O Pplware já testou os novos CMF Buds 2a e o som é... poderoso!

A cirurgia robótica atingiu um marco nunca antes visto: pela primeira vez, um robô realizou uma intervenção cirúrgica complexa de forma totalmente autónoma, sem qualquer intervenção humana direta durante o procedimento.