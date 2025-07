Samsung Auto DeX, alternativa ao Android Auto para proprietários dos Galaxy

Ainda que use o Android nos seus smartphones, a Samsung prefere personalizar este sistema. Isso cria soluções distintas e que se adaptam aos utilizador. A marca estará prestes a dar mais um passo, escolhendo agora os automóveis. O Samsung Auto DeX é a solução, uma alternativa ao Android Auto para proprietários dos Galaxy.

Samsung Auto DeX, alternativa ao Android Auto

A Samsung estará a trabalhar numa alternativa ao Android Auto. Espera-se que possa transformar qualquer carro num veículo inteligente, mesmo que não seja compatível. Uma fuga de informação mostra uma interface de utilizador conhecida como Auto DeX , que oferece funcionalidades semelhantes às da Google e pela Apple. Esta não substitui o Android Auto, mas é uma opção adicional para os donos dos Galaxy.

Segundo o leaker Galaxy Techie, o Auto DeX é a resposta da Samsung para uma das principais deficiências do Android Auto. Esta solução simula a experiência do sistema operativo móvel da Google utilizando o modo desktop DeX encontrado nos dispositivos Galaxy. O Auto DeX é compatível com mais de 8.500 modelos de automóveis de 100 marcas e pode ser ativado em automóveis não suportados.

Embora a fuga de informação não ofereça muitos detalhes, a imagem revela um painel central com atalhos para aplicações, um leitor de música e um espaço dedicado aos mapas. O Galaxy Techie sublinha que o Auto DeX não é um produto propriamente dito, mas sim um truque para ativar o Samsung Auto através de uma interface semelhante ao DeX, que simula uma experiência semelhante à do Android Auto.

Para carros dos proprietários dos Galaxy

Esta solução é mencionada no código APK do Samsung Auto, a plataforma que estreou na China em abril de 2025 para compensar a ausência do Android Auto. Este sistema foi concebido para veículos chineses e liga-se utilizando normas locais. O Samsung Auto não está disponível fora da China, por requerer um telemóvel Galaxy de última geração com firmware desse país.

Segundo a fuga de informação, o Samsung Auto DeX é ativado como uma área de trabalho concebida através de uma aplicação recetora ou de um monitor compatível. Os utilizadores podem ligar o Galaxy ao automóvel através de USB-C para HDMI, Wi-Fi Direct ou Miracast para aceder ao ambiente DeX. Em teoria, também poderia ser utilizado com monitores de terceiros com entrada de vídeo ou unidades SYNC 3 modificadas para aceitar firmware chinês.

Embora a compatibilidade seja frequentemente apontada como um ponto forte, é importante notar que a experiência final dependerá do tipo de dispositivo e da ligação. O Samsung Auto funciona perfeitamente no Galaxy S25 Ultra, pelo que se pode assumir que os novos Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, bem como o Galaxy S24, também são compatíveis. O DeX requer hardware potente, pelo que um Galaxy A básico não seria suficiente.

Não há informações oficiais da Samsung atualmente. A confirmar-se, o DeX Auto irá provavelmente manter-se exclusivo para o mercado chinês com o Samsung Auto. A expansão para outros países exigiria um ajuste no hardware do veículo. Quem quiser ativar precisará de um Galaxy compatível com o firmware chinês, o plugin ICCOA ou Baidu, disponíveis apenas na Samsung App Store na China, e um carro compatível reconfigurado para simular a sua origem chinesa.