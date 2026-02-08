PplWare Mobile

Google: mil milhões de smartphones Android precisam ser trocados por novos

· Android 1 Comentário

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 08:26

    Não precisam de ser trocados, existe muitas comunidades de confiança com roms open-source tais como:

    LineageOS
    Pixel Experience
    crDroid
    Evolution X
    ArrowOS
    Corvus OS
    Bliss ROM
    Syberia Project
    Bootleggers ROM
    AOSP Extended (AEX)
    Havoc OS
    OMNIROM
    GrapheneOS
    CalyxOS

    E ainda existem projectos interessantes mantidos por devs conhecidos no XDA.
    RevengeOS
    AOKP (Android Open Kang Project)
    Dirty Unicorns
    Potato Open Sauce Project

    Muitas das vezes os utilizadores poderiam ser mais proactivos porque o que não faltam é soluções para aquele equipamento de 5 anos ou mais sem updates.

