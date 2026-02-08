Google: mil milhões de smartphones Android precisam ser trocados por novos

A dependência dos fabricantes para as atualizações do Android sempre foi um dos grandes problemas deste sistema. Mesmo que a Google imponha este cenário, nem sempre o mesmo é cumprido. Ainda que seja conhecido, a sua magnitude foi agora revelada. Mil milhões de smartphones Android não recebem atualizações e estão vulneráveis ​​a ataques.

Mil milhões de smartphones Android expostos

Os recentes anúncios da Google causaram preocupação no mundo da tecnologia. Uma apresentação revelou que aproximadamente mil milhões de dispositivos Android em todo o mundo enfrentam uma grave vulnerabilidade de segurança. Isto significa que os dados pessoais de milhões de utilizadores podem estar vulneráveis ​​a ataques cibernéticos.

De acordo com Eugene Liderman, responsável de segurança e privacidade do Android na Google, aproximadamente 40% dos dispositivos Android ativos já não recebem atualizações de segurança críticas dos seus fabricantes. Considerando que existem mais de 2,5 mil milhões de dispositivos Android ativos atualmente, isto traduz-se em aproximadamente mil milhões de smartphones.

Falta de atualizações é um problema de segurança

A interrupção das atualizações de segurança deixa estes dispositivos completamente desprotegidos contra vírus, malware e métodos de ciberataque recentemente descobertos. Este problema afeta particularmente os utilizadores de modelos de telemóveis mais antigos. Os fabricantes geralmente suportam atualizações durante dois ou três anos após o lançamento de um dispositivo.

Após este período, o suporte termina e os dispositivos ficam vulneráveis ​​ao que é conhecido como uma "vulnerabilidade de patch". Isto torna-os um alvo potencial para hackers. Utilizar um telemóvel Android que não recebe atualizações de segurança acarreta muitos riscos.

Google sem solução para este problema nos smartphones

Estes riscos incluem o roubo de dados pessoais - informações bancárias, palavras-passe, fotos-, bloqueio do dispositivo por ransomware ou utilização indevida para atividades ilegais. Embora a Google tente mitigar este problema oferecendo algumas atualizações de segurança diretamente através da Play Store com iniciativas como o Project Mainline, esta não oferece uma solução completa para vulnerabilidades críticas de hardware.

Assim, o conselho mais claro dos especialistas e representantes da Google para os utilizadores é bem simples e direto. Se o seu telemóvel já não estiver a receber atualizações de segurança oficiais do fabricante, deve considerar seriamente a possibilidade de comprar um modelo mais recente e compatível.