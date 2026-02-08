Google: mil milhões de smartphones Android precisam ser trocados por novos
A dependência dos fabricantes para as atualizações do Android sempre foi um dos grandes problemas deste sistema. Mesmo que a Google imponha este cenário, nem sempre o mesmo é cumprido. Ainda que seja conhecido, a sua magnitude foi agora revelada. Mil milhões de smartphones Android não recebem atualizações e estão vulneráveis a ataques.
Mil milhões de smartphones Android expostos
Os recentes anúncios da Google causaram preocupação no mundo da tecnologia. Uma apresentação revelou que aproximadamente mil milhões de dispositivos Android em todo o mundo enfrentam uma grave vulnerabilidade de segurança. Isto significa que os dados pessoais de milhões de utilizadores podem estar vulneráveis a ataques cibernéticos.
De acordo com Eugene Liderman, responsável de segurança e privacidade do Android na Google, aproximadamente 40% dos dispositivos Android ativos já não recebem atualizações de segurança críticas dos seus fabricantes. Considerando que existem mais de 2,5 mil milhões de dispositivos Android ativos atualmente, isto traduz-se em aproximadamente mil milhões de smartphones.
Falta de atualizações é um problema de segurança
A interrupção das atualizações de segurança deixa estes dispositivos completamente desprotegidos contra vírus, malware e métodos de ciberataque recentemente descobertos. Este problema afeta particularmente os utilizadores de modelos de telemóveis mais antigos. Os fabricantes geralmente suportam atualizações durante dois ou três anos após o lançamento de um dispositivo.
Após este período, o suporte termina e os dispositivos ficam vulneráveis ao que é conhecido como uma "vulnerabilidade de patch". Isto torna-os um alvo potencial para hackers. Utilizar um telemóvel Android que não recebe atualizações de segurança acarreta muitos riscos.
Google sem solução para este problema nos smartphones
Estes riscos incluem o roubo de dados pessoais - informações bancárias, palavras-passe, fotos-, bloqueio do dispositivo por ransomware ou utilização indevida para atividades ilegais. Embora a Google tente mitigar este problema oferecendo algumas atualizações de segurança diretamente através da Play Store com iniciativas como o Project Mainline, esta não oferece uma solução completa para vulnerabilidades críticas de hardware.
Assim, o conselho mais claro dos especialistas e representantes da Google para os utilizadores é bem simples e direto. Se o seu telemóvel já não estiver a receber atualizações de segurança oficiais do fabricante, deve considerar seriamente a possibilidade de comprar um modelo mais recente e compatível.
Não precisam de ser trocados, existe muitas comunidades de confiança com roms open-source tais como:
LineageOS
Pixel Experience
crDroid
Evolution X
ArrowOS
Corvus OS
Bliss ROM
Syberia Project
Bootleggers ROM
AOSP Extended (AEX)
Havoc OS
OMNIROM
GrapheneOS
CalyxOS
…
E ainda existem projectos interessantes mantidos por devs conhecidos no XDA.
RevengeOS
AOKP (Android Open Kang Project)
Dirty Unicorns
Potato Open Sauce Project
Muitas das vezes os utilizadores poderiam ser mais proactivos porque o que não faltam é soluções para aquele equipamento de 5 anos ou mais sem updates.