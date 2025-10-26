Chrome: é muito mais simples e rápido ceder à Google AI e o modo anónimo

Com tantos serviços e funcionalidades presentes no Chrome, os utilizadores podem, por vezes, ficar assoberbados com as opções presentes e como lhes aceder. Ciente disto, a Google procura constantemente criar a interface perfeita. Um novo passo foi dado e agora está muito mais simples e rápido ceder à Google AI e o modo anónimo no Android e no iOS.

Google AI e o modo anónimo mais acessíveis no Chrome

A Google continua a melhorar a experiência de navegação no Chrome para dispositivos móveis. Após implementar atalhos importantes na versão desktop, a nova página de separadores no iOS e Android passou a incluir os mesmos atalhos. Especificamente, o novo separador do Chrome oferece botões para ativar o Modo IA e o Modo Anónimo diretamente.

Os botões em formato de comprimido estão logo abaixo do campo de pesquisa principal, empurrando para baixo o carrossel de favicon, o feed do Discover e outros cartões, para que os atalhos estejam sempre visíveis e acessíveis quando abre um novo separador.

Em termos de design, os botões seguem a mesma linha do topo da aplicação da Google, embora abandonem o antigo design de anel colorido em favor de opções mais claras e explícitas. O atalho anónimo permite abrir um novo separador privado mais rapidamente do que utilizar o menu de três pontos.

Uma novidade para o browser no Android e iOS

Além disso, os utilizadores que preferem um atalho ainda mais imediato podem premir longamente o ícone do Chrome no ecrã inicial para abrir uma sessão privada diretamente. O botão Modo de Inteligência Artificial, por outro lado, abre diretamente o site correspondente, oferecendo um acesso rápido às funções de IA.

No ambiente de trabalho, este atalho na página de novo separador é a principal forma de iniciar a experiência para muitos utilizadores. A Google também adicionou esta funcionalidade diretamente à Omnibar, permitindo interagir com a IA a partir da barra de endereço sem ter de abrir um separador adicional.

Estas melhorias demonstram que a Google está empenhada em integrar inteligência artificial de forma visível e acessível no Chrome, tanto no telemóvel como no desktop. Ao adicionar estes atalhos, a empresa está a facilitar a utilização de ferramentas avançadas de IA e navegação privada, otimizando a experiência do utilizador e tornando o acesso a recursos essenciais mais intuitivo.