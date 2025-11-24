Google vai deixar marcar chamadas no Android como “emergência”

A Google trabalha numa inovação significativa para a sua aplicação Telefone. Quer melhorar a experiência do utilizador e tornar os processos de comunicação mais transparentes. De acordo com informações reveladas por uma análise do código na versão mais recente da aplicação. Quer desenvolver uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores especificar o motivo da chamada no Android.

Google vai deixar marcar chamadas no Android

Esta funcionalidade, descoberta através da análise da APK, continua em desenvolvimento, mas parece ter o potencial de mudar os hábitos de chamadas nos smartphones Android no futuro. Codificada como “expresso” e definida como “Chamada Expressiva”, esta funcionalidade melhora as chamadas com feedback visual e tátil.

Código descoberto <string name="expresso_grid_headline">Mark call as urgent?</string> <string name="expresso_grid_support_line">"Ring thru and show \"It's urgent!\""</string> <string name="expresso_ringing_description">Allow incoming urgent calls to make sound</string> <string name="expresso_ringing_title">Urgent call can interrupt Do Not Disturb</string>

O principal objetivo deste sistema é permitir que os utilizadores selecionem um “Motivo da Chamada” específico pouco antes de premir o botão de chamada. Com esta funcionalidade, quando o telefone tocar, verá não só o nome de quem está a ligar, mas também o motivo da chamada. Isto pode ser muito conveniente, especialmente para quem está na dúvida se deve ou não atender uma chamada.

🚨 It’s urgent!

🔔 News to share

👋 Catch up

❓ Quick question

Entre as opções disponíveis para os utilizadores, encontram-se frases prontas para uso diário, como "Chat", "Tenho novidades para partilhar" ou "Uma pergunta rápida". A aplicação Telefone do Google requer permissão para enviar SMS para transmitir esse motivo à outra pessoa. Ao selecionar um motivo e iniciar a chamada, esta informação é apresentada como uma mensagem no ecrã de chamada recebida ou no painel de notificações.

Especificar o motivo da chamada no Android

Por outras palavras, o sistema utiliza a infraestrutura de mensagens de texto para transmitir o contexto da chamada à outra pessoa antes mesmo de o telefone atender. O aspeto mais marcante e talvez mais crucial da funcionalidade é a quarta opção, a notificação de “Emergência”. Se a pessoa para quem se liga tiver esta funcionalidade ativada e marcar a chamada como “Emergência”, o sistema pode desativar o modo "Não incomodar".

Isto permite que as chamadas urgentes emitam um som e vibrem, mesmo que o telefone da outra pessoa esteja no silêncio. Além disso, se estas chamadas não forem atendidas, será apresentado um alerta especial de “Chamada de Emergência Perdida” no ecrã de notificações em vez de uma chamada perdida padrão.

Ainda não é claro quando é que a Google lançará esta nova funcionalidade no Android ou como será a versão final. No entanto, se a funcionalidade for lançada, é provável que seja exclusiva para smartphones Google Pixel inicialmente. Resta saber se chegará a outros dispositivos Android no futuro.