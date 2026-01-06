PplWare Mobile

Samsung alerta para o inevitável! Smartphones vão aumentar de preço em 2026

· Android 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. guilherme says:
    6 de Janeiro de 2026 às 10:52

    Vai tudo aumentar de preço, a guerra por recursos cada vez mais é feita a descarada, o mundo tem que começar a pensar em medidas para diminuir o consumo sejam elas quais forem porque senão o mundo em 10 a 20 anos está em chamas…

    Responder
  2. cK says:
    6 de Janeiro de 2026 às 12:29

    Por mim estejam à vontade… só compra quem pode e quem quer.

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    6 de Janeiro de 2026 às 12:49

    É a tal questão… se não tiverem muita procura, que remédio têm eles se não baixar os preços! Mas o pessoal não consegue aguentar um telemóvel 2 ou 3 anos… têm de comprar sempre o último modelo se não perdem algo crucial na vida deles.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube