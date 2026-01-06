Samsung alerta para o inevitável! Smartphones vão aumentar de preço em 2026

A Samsung alertou que uma escassez global sem precedentes de chips de memória deverá impulsionar o aumento dos preços dos smartphones. Admitiu, finalmente, que os aumentos de custos para novos dispositivos em 2026 são agora "inevitáveis".

Samsung alerta para o que todos se preparam

Numa altura em que a empresa intensifica a sua atividade na eletrónica de consumo com IA, o co-CEO T.M. Roh afirmou que a Samsung não está imune à subida dos preços da memória. Isto apesar de ser uma das maiores produtoras mundiais de DRAM e memória flash NAND. A escassez, enfatizou Roh, está a afetar todo o ecossistema de eletrónica de consumo, desde smartphones a televisões e eletrodomésticos.

Os comentários surgem quando, segundo a Reuters, a gigante tecnológica quer duplicar o número de dispositivos móveis com o Gemini AI da Google para cerca de 800 milhões de unidades em 2026. A expansão da IA ​​é fundamental para a Samsung recuperar terreno da Apple e defender-se das rivais. Acontece numa altura em que as restrições no fornecimento de memória intensificam-se em todo o setor.

Roh descreveu a situação atual da memória como "sem precedentes", referindo que nenhuma empresa escapou ao seu impacto. Embora os preços mais elevados da memória beneficiem a divisão de semicondutores da Samsung, pressionam diretamente o seu negócio de smartphones, agora a sua segunda maior fonte de receitas.

Preço dos martphones vão aumentar em 2026

A Samsung não descartou o aumento de preços para os dispositivos futuros. Reconhece que o aumento dos custos de memória irá impactar os produtos finais. A admissão da empresa segue tendências mais amplas que já se manifestam em toda a indústria da memória. Como foi noticiado, o aumento dos preços da DRAM, particularmente da DDR5, foi impulsionado por severas restrições de oferta e pela procura elevada do sector da IA ​​em rápida expansão.

Os fabricantes de memória têm vindo a priorizar cada vez mais produtos de nível empresarial, como a Memória de Alta Largura de Banda (HBM) para centros de dados. As margens são mais elevadas e a procura continua a crescer. Esta mudança restringiu a oferta de DRAM ao consumidor, elevando os custos em PCs, smartphones e outros dispositivos conectados.

Os efeitos em cadeia estão a tornar-se cada vez mais visíveis. Os fabricantes de smartphones estão a reavaliar as definições de memória para os modelos de 2026, de forma a compensar o aumento dos custos. Já os fabricantes de PCs alertaram para possíveis aumentos de preços, dado que a DRAM representa uma fatia crescente das despesas totais do sistema.

Para a Samsung, o desafio reside em equilibrar as suas ambições em IA com a realidade de uma cadeia de fornecimento de memória sobrecarregada. Embora a empresa afirme estar a trabalhar com parceiros em estratégias de longo prazo para mitigar o impacto, Roh deixou claro que os consumidores devem esperar preços mais elevados enquanto a escassez persistir.