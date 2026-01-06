Cápsula portuguesa com IA promete revolucionar endoscopia

Uma tecnologia inovadora nacional que combina uma cápsula endoscópica com inteligência artificial (IA) está prestes a transformar o diagnóstico de doenças do aparelho digestivo em Portugal e no resto da Europa.

Capsula tem integrada uma microcâmara. IA processa rapidamente imagens

A cápsula é um dispositivo ingestível do tamanho de um comprimido, equipado com uma microcâmara que percorre naturalmente o trato gastrointestinal enquanto regista imagens internas, da mesma forma que as cápsulas endoscópicas já usadas clinicamente há anos.

A grande diferença? Inteligência Artificial integrada que processa as imagens captadas em questão de minutos. Isto significa que um enorme volume de imagens, que normalmente teria de ser analisado manualmente por um médico, pode agora ser rapidamente analisado com apoio de algoritmos de IA.

Esta iniciativa insere-se no projeto “Artificial Intelligence in Digestive Healthcare”, que já tem atraído atenção e distinções no meio médico internacional.

Segundo o JN, esta tecnologia deve ser certificada em breve na União Europeia, o que abre portas à sua utilização mais ampla em hospitais e clínicas europeias, não só em Portugal.

Esta certificação pode acelerar a adoção clínica e ajudar a diagnosticar doenças do aparelho digestivo de forma menos invasiva e mais eficiente, com impacto direto na vida dos utentes.