Nissan regressa ao top 10 do mercado automóvel em Portugal

A Nissan encerrou o ano de 2025 com um desempenho sólido e sustentado no mercado português de veículos automóveis ligeiros, assegurando o 9.º lugar no ranking nacional e confirmando o regresso da marca ao top 10 das mais vendidas, em Portugal.

Com um total de 7886 unidades matriculadas, em 2025, a Nissan assegurou um crescimento de 4% face a 2024, ano que fechou com 7593 veículos vendidos.

O Nissan Qashqai continuou a ser um dos favoritos dos portugueses, tendo fechado o ano em primeiro lugar nos C-SUV. Ao todo, foram matriculadas 3212 unidades do modelo, numa quota de 7,84% no segmento.

Nissan recuperou relevância em Portugal

Conforme partilhado pela Nissan, o ano de 2025 marcou um verdadeiro momento de consolidação para a marca, permitindo-lhe subir duas posições no ranking nacional, de 11.º lugar em 2024 para 9.º lugar em 2025, e recuperar relevância junto dos consumidores portugueses.

Um dos principais motores deste crescimento foi, segundo a própria marca, a aposta estratégica na inteiramente renovada tecnologia e-POWER, que se afirmou como uma solução diferenciadora num mercado cada vez mais orientado para a eletrificação, mas ainda sensível às limitações da autonomia elétrica tradicional.

Além disso, o lançamento do veículo comercial Nissan PRIMASTAR, em Portugal, disponível em duas versões, para passageiros e para transporte de mercadorias, apoiou o crescimento da marca a nível nacional.

Em 2025, com a gama Juke, Qashqai e Ariya totalmente disponível e atualizada, a marca conseguiu transformar essa estabilidade em crescimento sustentado, "confirmando a recuperação do seu estatuto de marca generalista de referência no mercado português e reforçando a sua capacidade de competir diretamente com os líderes do setor".

Estes resultados destacam não apenas o apelo dos modelos da marca, mas o compromisso da Nissan em oferecer veículos que atendam às necessidades de mobilidade moderna, com foco em inovação, sustentabilidade e design.

2026 será um ano de forte dinamismo

Na perspetiva da marca, o ano de 2026 antevê-se igualmente muito positivo, em Portugal, com a chegada em força de dois modelos icónicos que prometem reforçar ainda mais a competitividade da marca:

O novo Nissan Micra , totalmente reinventado para a era da eletrificação;

, totalmente reinventado para a era da eletrificação; A nova geração do Nissan LEAF, um verdadeiro símbolo da mobilidade elétrica a nível global.

Além disso, o Nissan X-TRAIL e o Nissan Ariya serão renovados.

Paralelamente, a Nissan continuará a evoluir de forma significativa a sua tecnologia e-POWER, reforçando eficiência, suavidade de condução e desempenho, e "consolidando esta solução como uma das propostas híbridas mais avançadas e relevantes do mercado".

Esta combinação entre inovação tecnológica, renovação de produto e forte alinhamento com as necessidades do consumidor português coloca a marca numa posição privilegiada para sustentar o crescimento previsto para 2026.