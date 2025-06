Vendas do Galaxy S25 Edge estão muito longe do que seria esperado pela Samsung

A Samsung quis mudar o mercado dos smartphones de topo com o seu Galaxy S25 Edge. Este é o mais fino do mercado, mas para isso teve de assumir alguns compromissos. Isso poderá não estar a agradar aos consumidores, o que faz com que as vendas do Galaxy S25 Edge estejam muito longe do que seria esperado pela Samsung.

Samsung esperava mais das vendas do Galaxy S25 Edge

O Samsung Galaxy S25 Edge é a grande aposta da marca sul-coreana nos topos de gama finos, e a empresa pode não estar a lucrar com isso. As vendas do Galaxy S25 Edge no primeiro mês do telefone no mercado estão "abaixo das expectativas", de acordo com um relatório do The Elec.

A fraca procura pelo Galaxy S25 Edge pode ter impacto nos planos da Samsung para a próxima linha Galaxy S26, segundo a publicação. O Elec revela que a produção do Galaxy S25 Edge caiu relativamente ao mês passado, o que não é um bom presságio para o modelo.

Como explica a informação, os primeiros meses após o lançamento de um smartphone coincidem, geralmente, com uma produção em massa consistente. É incomum que um smartphone novo tenha a sua produção reduzida significativamente logo após o lançamento.

Hardware pode não estar a agradar aos consumidores

O Samsung Galaxy S25 Edge é um smartphone controverso que poupou em algumas características para atingir os seus impressionantes 5,8 mm de espessura. É o mais fino disponível no mercado, mas tem um SoC e um ecrã que consomem muita energia. Tem uma bateria de 3.900 mAh e velocidades de carregamento com fios lentas de 25 W. Não tem câmara telefoto integrada, e é o único Galaxy S25 a não ter.

Os rumores apontavam para que o Galaxy S25 Edge conquistasse um lugar permanente na linha Samsung Galaxy S no próximo ano, substituindo o modelo Plus. Afinal, o Galaxy S25 Plus e o Edge têm o mesmo chip, ecrã e formato geral. Este último é apenas mais fino. No entanto, a fraca procura por esta geração pode trazer problemas para a empresa.

O relatório afirma que a Samsung está simultaneamente a duplicar a produção dos seus próximos dobráveis ​​para se antecipar às potenciais tarifas dos EUA. Este relatório reforça outro do início de junho, que previa uma baixa procura pelo Galaxy S25 Edge. Parece também estar alinhado com o sentimento negativo doa consumidores, até mesmo dos fãs do Samsung Galaxy.