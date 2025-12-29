PplWare Mobile

Preço dos smartphones vai disparar, mas faz ideia de quanto vão custar?

· Android 11 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Rui Almeida says:
    29 de Dezembro de 2025 às 08:23

    O mundo esta mesmo a precisar de uma guerra nuclear. Reduzir a populacao para metade, reboot na economia, dar as maos e fazer oracoes para que nao se repita novamente e criar mais uma Onu para daqui a 50 anos voltar ao mesmo. Isto e um ciclo como na matrix, precisamos disto pois o nosso modelo economico a isso nos obriga

  2. Oraxulo says:
    29 de Dezembro de 2025 às 09:12

    Não estou sequer preocupado com isso, quando compro um equipamento ele têm de durar uns anos para justificar o investimento, não ando a trocar de equipamento todos os anos como muitos esses sim é podem não lhes agradar esta situação…

    • says:
      29 de Dezembro de 2025 às 10:01

      Estou a ver que és daqueles que só metem
      20€, não interessa se a gasolina/gasóleo aumente ou não.
      Devias preocupar te sim. Isto não vai ser só telemóveis a aumentar de preço. Um monitor, uma TV, um telemóvel, uma simples boxTV, etc, vai aumentar os preços em 2026/27 devido à escassez de memória RAM.
      Eu também não mudo de telemóvel todos os anos mas mesmo assim preocupa me como o mercado está e como vai influenciar quase todos os equipamentos electrónicos que temos por casa.
      2026 já se prevê um ano complicado mas 2027 não sei se não vai ser pior ainda.

      • B@rão Vermelho says:
        29 de Dezembro de 2025 às 10:47

        Se não podes comprar um topo de gama compras o que podes, é caso para dizer e novidades há?
        Todos os anos os tlf estão mais caros, o problema de muita gente é a vaidade, qual quer tlf de media gama hoje me dia já é fantástico agora para colocar em cima da mesa da esplanada é que é vergonhoso. 🙂 🙂 🙂

      • Oraxulo says:
        29 de Dezembro de 2025 às 11:00

        Lá vem as comparações idiotas, só existe preocupação para quem passa a vida a estoirar dinheiro no ultimo grito, consumismo no seu melhor para quem compra um equipamento de x em x anos não aquece nem arrece…

    • David Guerreiro says:
      29 de Dezembro de 2025 às 11:20

      Mas há azares, algo pode avariar sem garantia e ser forçado a comprar.

  3. Mamba says:
    29 de Dezembro de 2025 às 09:58

    Não serão só os smartphones.. são todos os equipamentos com chips, o que hoje em dia é tudo, desde carros, TVs, máquinas de lavar roupa, etc etc

    Os fabricantes de chips já perceberam que fazem MUITO mais dinheiro a vender para servidores AI, portanto focam-se nisso, abandonando o mercado de consumo ou reduzindo a produção para este e focando-se em AI.. Isto aliado às tarifas, guerra comercial, falta de raw materials, etc etc e é o que temos.

    AI foi das piores coisas que aconteceu nos tempos recentes… e vai piorar.

    • Oraxulo says:
      29 de Dezembro de 2025 às 11:03

      Isto é algo recorrente, e como tudo em situações semelhantes vai ter um fim e vai tudo voltar a normalidade, até lá a malta tem de aguentar, o problema é que é tudo levado pelo marketing agressivo e contante necessidade de novidades que quando ocorre uma desta situação destas é o fim do mundo…

  4. Maçã podre says:
    29 de Dezembro de 2025 às 11:07

    top vendo o meu s23 ultra à melhor oferta

