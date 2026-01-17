Auriculares Bluetooth: vulnerabilidade no Fast Pair expõe os utilizadores Android

A funcionalidade Fast Pair da Google facilita o emparelhamento de auscultadores ou auriculares com um smartphone Android. Um processo tão simples, mas que esconde uma falha de segurança muito grave. A Google lançou uma correção, mas nem todos os utilizadores estão livres do problema.

WhisperPair, uma falha no Fast Pair

O Fast Pair tornou-se um padrão de facto para ligar rapidamente acessórios Bluetooth no Android. Basta aproximar os auscultadores ou auriculares de um smartphone para que seja apresentada uma notificação e a ligação seja estabelecida quase automaticamente. É uma conveniência bem-vinda, especialmente para quem já passou pelas frustrações do emparelhamento Bluetooth!

Investigadores de segurança da Universidade KU Leuven (Leuven, Bélgica) identificaram uma vulnerabilidade chamada WhisperPair. Permite que um atacante force uma ligação a um dispositivo compatível com Fast Pair, mesmo quando este não está no modo de emparelhamento. Demora apenas dez segundos a sequestrar a ligação, e pode ser feito a uma distância de até aproximadamente 14 metros, quase o alcance máximo do Bluetooth.

O problema afeta mais de uma dezena de modelos de pelo menos dez fabricantes diferentes. Entre eles, a Sony, a Nothing, a JBL, a OnePlus e a própria Google. O risco vai muito além do ecossistema nativo do Android. Mesmo sem utilizar um produto da Google, o utilizador pode ser exposto.

Google já tratou deste problema

Após a ligação ser sequestrada, os usos maliciosos podem ir muito além do simples ruído. Embora um atacante possa interromper a música ou reproduzir um som à sua escolha, o WhisperPair pode ir muito mais além. Falamos de aceder ao microfone, ouvir conversas, seguir movimentos por um sinal Bluetooth. Os investigadores apontam para um potencial de espionagem.

A raiz do problema reside numa implementação incompleta do padrão FastPair. Em teoria, um dispositivo Bluetooth só deve aceitar um pedido de emparelhamento quando está no modo de ligação. Na prática, vários modelos ignoram esta verificação e aceitam o pedido independentemente disso. O WhisperPair explora esta vulnerabilidade utilizando o processo padrão do Bluetooth, contornando assim as salvaguardas do sistema.

A Google lançou uma correção para os seus próprios produtos, afirmando desconhecer qualquer exploração ativa do WhisperPair. Menos tranquilizador é que, ao contrário dos smartphones ou dos computadores, os acessórios de áudio nem sempre recebem atualizações automáticas. Muitos nunca instalam a aplicação complementar para os seus auscultadores e deixam o firmware original.

Uma questão centrada no Android

Um problema adicional é que o Fast Pair não pode ser desativado manualmente em dispositivos compatíveis. Os investigadores explicam ainda que já encontraram formas de contornar a correção inicial do Google. Outros fabricantes terão de desenvolver e distribuir as suas próprias atualizações. É m processo que pode demorar semanas ou até meses.

As recomendações para sair desta situação são limitadas. Instalar a aplicação oficial do fabricante para receber atualizações assim que estiverem disponíveis continua a ser a melhor opção. Em caso de dúvida grave, uma reposição completa do dispositivo pode interromper qualquer potencial ligação fraudulenta, mas com o custo de ter de reconfigurar tudo.