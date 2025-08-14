Vai deixar de escrever passwords no Android. O teclado GBoard tratará de tudo

A Google acaba de lançar uma das funcionalidades mais aguardadas do Gboard, o melhor teclado do ecossistema Android. O novo atalho "Preenchimento automático com o Google" promete acabar com uma das maiores dores de cabeça dos utilizadores. Falamos de ter de lembrar e introduzir manualmente as palavras-passe e os dados de pagamento sempre que necessário.

A funcionalidade está a ser implementada gradualmente para os utilizadores através de uma atualização silenciosa. Esta nova funcionalidade corrige finalmente o problema do preenchimento automático, eliminando os casos em que o sistema não carrega as credenciais guardadas. O novo atalho funciona de forma muito simples.

Uma vez ativado nas definições do teclado, um botão claramente visível aparece sempre que se abre o Gboard. Ao pressionar, são apresentadas duas opções principais: palavras-passe e métodos de pagamento. A primeira mostra as credenciais guardadas da aplicação que se está a usar, enquanto a segunda exibe os cartões armazenados, embora exija sempre a inserção do CVV por motivos de segurança.

Esta atualização resolve um problema que todos já enfrentaram em algum momento. Quando o preenchimento automático deixava de funcionar, era necessário copiar manualmente os dados do gestor. Agora, com um único toque, estas informações aparecem instantaneamente.

A atualização não podia ter chegado em melhor altura. Embora o teclado incorpore funcionalidades como o tão aguardado botão de desfazer, esta novidade consolida-o como o teclado mais completo do ecossistema Android. O Gboard conquistou mais de 10 mil milhões de dispositivos móveis e fê-lo com características como o ditado offline e a integração com o Google Translate.

Para ativar a funcionalidade, basta aceder às definições do Gboard e procurar a opção na configuração do ecrã. A atualização está disponível tanto na versão estável (15.7.4.787916401) como na versão beta (15.7.5.787916401).

O melhor desta atualização é que a Google pensou em tudo. A exigência do CVV para os pagamentos mantém a segurança garantida sem complicações desnecessárias. E o acesso rápido às passwords facilita o login, sem ter de pesquisar em notas e gestores externos.