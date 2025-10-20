WhatsApp luta contra o spam com limite mensal de mensagens não respondidas

Ainda que seja uma das ferramentas de mensagens mais usadas na Internet, o WhatsApp não está livre de problemas básicos. Um dos maiores é o envio de mensagens não autorizadas, o conhecido spam. A Meta quer acabar com esta prática e tem mais uma medida. Vai criar um limite mensal de mensagens não respondidas.

Testes iniciais para preservar experiência

O WhatsApp, plataforma de mensagens da Meta, anunciou o início de testes para uma nova e robusta medida destinada a combater o crescente problema do spam e das mensagens não solicitadas. A iniciativa consiste na implementação de um limite mensal de mensagens que utilizadores e empresas podem enviar a contactos que não se encontram na sua lista e que não respondem.

A plataforma reconhece que o aumento de interações comerciais e envios em massa tem degradado a experiência do utilizador. Estes são surpreendidos com caixas de entrada inundadas de mensagens irrelevantes ou indesejadas. Esta nova política visa restabelecer o caráter privado e pessoal do serviço.

Mecanismo do novo controlo do WhatsApp

O sistema de controlo baseia-se num princípio simples, mas eficaz. Se um destinatário não responder, a mensagem enviada conta para a quota mensal. Apenas a obtenção de uma resposta por parte do contacto desconhecido impede que a mensagem seja contabilizada, validando assim uma comunicação de interesse mútuo.

A Meta não revelou o limite exato de mensagens, indicando que diferentes valores serão testados em vários países nas próximas semanas. Esta fase de experimentação permitirá calibrar o sistema para garantir um equilíbrio entre a luta contra o spam e o uso legítimo da plataforma.

Alertas e foco em quem envia mensagens em massa

Os utilizadores e as contas empresariais do WhatsApp que se aproximarem do limite mensal receberão um aviso pop-up na aplicação. Esta notificação atempada serve para alertar o remetente sobre a sua proximidade do limite, permitindo-lhes ajustar o seu comportamento antes que o envio de novas mensagens a contactos não guardados seja temporariamente restringido.

O WhatsApp garante que o utilizador normal não será afetado por esta restrição. O foco está claramente direcionado para indivíduos e empresas que enviam grandes volumes de mensagens a destinatários desinteressados, os principais contribuintes para o spam na plataforma. A mudança força estes agentes a adotarem estratégias de comunicação mais pensadas e direcionadas para um verdadeiro envolvimento.