Fabricantes de PC estão a privar utilizadores de um recurso essencial

Uma surpresa desagradável aguarda muitos utilizadores de PCs HP e Dell. Agora, não conseguem reproduzir vídeos codificados em HEVC nos seus browsers, um formato muito comum na Iinternet. Para os fabricantes, trata-se de uma questão financeira, uma vez que estão relutantes em pagar a licença. No entanto, os utilizadores afetados têm alternativas.

Desapareceu um recurso essencial nos PCs

HEVC, também conhecido como H. 265, é um padrão de compressão de vídeo amplamente utilizado na web e em muitas aplicações profissionais. A sua principal característica é a redução significativa do tamanho dos ficheiros em comparação com o H. 264, mantendo uma qualidade de imagem equivalente ou até superior.

Este codec é o que permite, por exemplo, o streaming de vídeos em 4K ou HDR sem saturar a largura de banda, além de otimizar o armazenamento em dispositivos móveis e servidores. É um componente essencial do vídeo moderno, integrado nos processadores Intel e AMD há anos. No entanto, vários PCs fabricados pela Dell e pela HP já não são compatíveis com HEVC.

A aceleração de hardware para o codec H. 265/HEVC (High Efficiency Video Coding) está desativada na plataforma, referem as especificações técnicas destas máquinas. E isto representa um grande problema: a remoção do codec impede que os navegadores da Web reproduzam a maioria dos vídeos online normalmente. A HP confirmou que desativou o codec HEVC no ano passado nos seus portáteis das séries 600 G11, 400 G11 e 200 G9.

Fabricantes estão em silêncio sobre o codec HEVC

A Dell foi menos clara, afirmando que o HEVC continua disponível em computadores com ecrã 4K, placa gráfica dedicada, suporte para Dolby Vision ou software Blu-ray da Cyberlink. O fabricante acrescentou que noutras máquinas padrão ou de entrada, a reprodução de HEVC não está incluída, mas os utilizadores podem aceder ao conteúdo HEVC comprando uma aplicação de terceiros acessível na Microsoft Store.

Nada disto explica porque é que a Dell e a HP decidiram privar os seus utilizadores do HEVC. Os dois fabricantes mantêm-se em silêncio, mas, oficialmente, é bem possível que se trate simplesmente de uma questão financeira. O HEVC não é um codec de código aberto. A utilização comercial envolve taxas por dispositivo, que devem ser pagos pelos fabricantes de chips, pelos fabricantes de PCs ou por uma combinação de ambos.

Nas máquinas profissionais produzidas em grandes volumes, cada cêntimo conta. E a partir de janeiro do próximo ano, os royalties do HEVC vão aumentar. Segundo a VIA Licensing Alliance, as taxas para os fabricantes que produzam mais de 100.001 unidades vão subir de 0,20 dólares para 0,24 dólares por dispositivo. Isto pode parecer insignificante, mas quando aplicado a centenas de milhares de máquinas com margens de lucro muito apertadas, o custo torna-se substancial.