PplWare Mobile

Fabricantes de PC estão a privar utilizadores de um recurso essencial

· Windows 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Eduardo says:
    24 de Novembro de 2025 às 10:19

    Por cada 100.001 PCs produzidos, o custo total do codec H265 é 24.000€.
    Ou seja, nem opção nem informação sobre isto é apresentado na compra de PCs destas marcas por causa de 24 cêntimos, que podem causar disrupção de utilização dos compradores finais.

    Qualquer dia, os PCs e placas gráficas dedicadas deixam também de vir com porta HDMI para não pagarem royalities (apesar do DVI ser superior).

    Responder
    • iDroid says:
      24 de Novembro de 2025 às 10:44

      O DVI não é melhor que o HDMI.

      Responder
    • Manuel da Rocha says:
      24 de Novembro de 2025 às 10:52

      Desses 100001 só 5 visualizam vídeos HEVC (são 0,17% dos vídeos online, quase 99,9% são pirataria), 1 vez, por semana.
      Daí que 99,999% dos compradores, nunca vão dar pela falta de suporte.
      Instalando o programa, da empresa, de streaming, a quem pagam 70000 euros anualmente, já possui suporte nativo, para aquele vídeo, em 50000 milhões, que está codificados em HEVC.
      É que são precisos 7gb de RAM e 60gb, de disco rígido, para visualizar HEVC. É dos codecs que requer mais capacidade, de processamento, memória e espaço disponível. Daí não ter tido grande margem, para crescer.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Android Quick Share and iOS AirDrop compatibility

OPPO garante fluidez nos smartphones graças ao software e experiência

Caltech & TIIA - Symphony of Robotic Motion