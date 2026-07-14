Windows 11: Copilot ajudará um PC lento e uma das respostas é esta IA

A Microsoft está a testar o PC Insights no Copilot para Windows 11. Esta funcionalidade analisa o desempenho do PC e ajuda o utilizador a gerir o sistema. No entanto, traz uma contradição. O próprio assistente de IA da Microsoft pode consumir até 1 GB de RAM.

Copilot ajudará um PC lento com Windows 11

A Microsoft está a testar uma nova funcionalidade para o Copilot no Windows 11 que promete ajudar os utilizadores a detetar problemas de desempenho nos seus computadores. A ferramenta, conhecida internamente como PC Insights, permitirá aos utilizadores consultar diretamente o assistente de IA sobre o estado do computador, desde a utilização da CPU e da RAM até ao espaço disponível em disco e à saúde da bateria.

A ideia é simples: em vez de navegar pelo Gestor de Tarefas, Definições ou Explorador de Ficheiros, os utilizadores poderão fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas personalizadas segundo o estado atual do dispositivo. Para fornecer estas respostas, o Copilot pode aceder a uma grande variedade de dados do sistema.

Isto inclui a utilização atual da CPU, RAM e GPU, o estado das unidades de armazenamento, dispositivos USB ligados, impressoras, webcams, informações de rede, estado do antivírus, versão da BIOS e dados da bateria. A Microsoft garante aos utilizadores que esta funcionalidade será totalmente opcional e que o Copilot não analisará o dispositivo sem permissão.

Uma das respostas é esta IA da Microsoft

Além disso, a empresa insiste que os dados do sistema e os ficheiros pessoais não serão utilizados para treinar modelos de inteligência artificial. Segundo a Microsoft, apenas as conversas com o assistente poderão ser utilizadas para melhorar o serviço, dependendo das definições de privacidade escolhidas por cada utilizador. No entanto, a nova funcionalidade traz uma curiosa contradição.

A Microsoft apresente o Copilot como uma ferramenta capaz de identificar processos que consomem muitos recursos. No entanto, várias análises constataram que a própria aplicação pode usar quase 1 GB de RAM mesmo inativa. Parte deste consumo de recursos deve-se ao facto de a versão mais recente do Copilot funcionar como uma aplicação web e também incluir a sua própria cópia do Microsoft Edge como browser integrado.

Consequentemente, o assistente aparece mesmo como um browser dentro do Gestor de Tarefas. Por enquanto, o PC Insights está a ser implementado gradualmente nos Estados Unidos. Se o recurso corresponder às expectativas, poderá tornar-se uma ferramenta útil para utilizadores menos experientes.