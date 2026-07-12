Nem uma VPN impede o Windows 11 de vigiar os seus utilizadores

A recente detenção de um hacker informático revelou que a Microsoft utiliza um identificador secreto no Windows para monitorizar a atividade dos utilizadores sem o seu consentimento.

O que é o GDID e como funciona este identificador?

A revelação surgiu após a captura de Peter Stokes, um jovem de 19 anos ligado ao grupo cibercriminoso Scattered Spider. Detido pelas autoridades federais, o caso expôs como os sistemas de telemetria do sistema operativo vão muito além do que a maioria das pessoas imagina.

Apesar de o jovem utilizar uma rede privada virtual (VPN) para mascarar a sua localização, a Microsoft manteve um registo detalhado que permitiu às autoridades localizar o suspeito.

A ferramenta chave para esta investigação foi o Global Device Identifier, conhecido pela sigla GDID. Trata-se de uma assinatura digital persistente que é atribuída de forma única a cada instalação do Windows, seja num computador físico ou numa máquina virtual.

Esta marca permanece ativa e associada a diversos serviços, funcionando essencialmente como uma impressão digital do sistema.

Windows 11 sob fogo por práticas de vigilância

O ataque informático que desmascarou Stokes ocorreu em meados de 2025, visando uma empresa de joalharia de luxo através de técnicas de engenharia social.

Após obterem acesso, os hackers extraíram dezenas de gigabytes de dados confidenciais. No entanto, o GDID do computador de Stokes ficou registado quando este acedeu a ferramentas de intrusão, associando-se posteriormente a contas pessoais em plataformas como o Facebook e a Apple.

Especialistas em cibersegurança já comparam o Windows 11 a um autêntico software de espionagem.

Como proteger a sua privacidade e alterar o identificador

O grande perigo do GDID reside na sua capacidade de registar atividades fora do ecossistema da Microsoft, cruzando dados com plataformas externas e registos temporais precisos.

Para quem procura livrar-se deste rastreio, as notícias não são simples: o identificador resiste a atualizações comuns do sistema.

A única forma eficaz de gerar um novo código de identificação e limpar este rasto é através da reinstalação completa do Windows.

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