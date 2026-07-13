Mensagens fixadas do WhatsApp vão deixar de passar despercebidas

O WhatsApp continua a introduzir pequenas melhorias concebidas para garantir que os utilizadores não perdem informações importantes nas suas conversas. A mais recente funcionalidade, descoberta na versão beta da aplicação para Android, incorpora um sistema de notificações específico para mensagens fixadas, uma função que até agora passou despercebida a muitos utilizadores.

Novidade nas mensagens fixadas nos grupos do WhatsApp

Quando alguém fixa uma mensagem num chat ou grupo, esta aparece destacada no topo da conversa. No entanto, os outros participantes só se apercebem dela quando abrem o chat. Se alguém não verificar a conversa com frequência, pode levar horas ou até dias para descobrir que uma mensagem importante foi fixada. Com esta nova funcionalidade, o WhatsApp pretende resolver esse problema.

De acordo com o WABetaInfo, que descobriu a novidade na versão beta 2.26.27.4 para Android, a aplicação vai agora enviar notificações automáticas sempre que alguém fixar uma mensagem numa conversa ou grupo . A notificação exibirá um rótulo indicando que se trata de uma mensagem fixada e incluirá também o conteúdo da própria mensagem.

Desta forma, os utilizadores podem aceder a informações importantes diretamente a partir do painel de notificações, sem ter de abrir a conversa. Se o utilizador tocar no alerta, o WhatsApp abrirá automaticamente a conversa correspondente e destacará a mensagem fixada para facilitar o acesso.

Vão ter ainda mais detaque e deixar de passar despercebidas

A funcionalidade também suporta imagens e vídeos fixados, embora, nestes casos, a notificação simplesmente informe o utilizador de que uma mensagem foi fixada. Esta nova funcionalidade é especialmente útil em grupos grandes, onde os administradores utilizam frequentemente mensagens fixadas para partilhar anúncios importantes, datas de eventos ou qualquer informação relevante para todos os participantes.

No entanto, o recurso terá uma limitação importante. As notificações de mensagens fixadas seguirão as mesmas regras das notificações normais. Isto significa que não aparecerão em chats ou grupos silenciados . Por isso, quem quiser receber estes alertas precisa de garantir que as notificações estão ativadas para a conversa em questão.

A chegada desta funcionalidade visa melhorar a utilidade das mensagens fixadas. Até então, embora a ferramenta permitisse aos utilizadores destacar informações importantes, não havia garantia de que todos os participantes na conversa as veriam. Com este novo sistema, o WhatsApp pretende que as mensagens fixadas sejam realmente visíveis para todos os participantes desde o momento em que são fixadas.