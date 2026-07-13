Hyundai e Kia: perigo de incêndio nas baterias obriga a recolher carros elétricos

Uma falha no fabrico de baterias levou a Hyundai e a Kia a emitirem um alerta de recolha para alguns dos seus carros elétricos. O elevado risco de incêndio obriga à substituição integral dos módulos de energia e exige medidas de precaução imediatas.

Hyundai e Kia vão recolher carros elétricos

O alerta de segurança surge após a deteção de uma anomalia num lote específico de células de alta tensão, fornecido pela empresa SK On. Durante o processo de fabrico, ocorreu um desalinhamento dos elétrodos. Isso acabou por criar as condições perfeitas para que se desencadeie um curto-circuito interno.

Este defeito estrutural exige máxima atenção, uma vez que pode iniciar um incêndio de forma espontânea. Isto quer o veículo se encontre em circulação ou simplesmente estacionado e desligado. Para resolver o problema, as marcas vão proceder à substituição completa do módulo de baterias dos automóveis identificados. É uma operação técnica complexa, mas necessária para garantir a segurança dos condutores.

Apesar da gravidade inerente a qualquer risco de incêndio num automóvel elétrico, a escala desta operação de recolha é invulgarmente pequena. A anomalia afeta apenas 14 unidades em todo o mundo, um número que demonstra o rigor atual dos sistemas de rastreio de componentes do grupo automóvel.

Existe o perigo real de incêndio nas baterias

No caso da Hyundai, o aviso abrange seis unidades do Ioniq 5, fabricados entre 2023 e 2024. Já a Kia conseguiu isolar o mesmo defeito em sete exemplares do modelo EV6 e num único SUV EV9. Estes foram produzidos no mesmo espaço temporal. Até que a intervenção técnica esteja finalizada nas oficinas oficiais, as fabricantes estabeleceram diretrizes claras para os proprietários afetados.

A principal indicação refere que a bateria não deve ser carregada além dos 80% da sua capacidade máxima. Isso o stress térmico e a tensão no componente defeituoso. Em complemento, as viaturas têm de permanecer estacionadas ao ar livre e manter uma distância de segurança considerável em relação a edifícios, garagens cobertas e outros veículos.

Os proprietários dos modelos abrangidos por esta falha vão começar a receber as respetivas notificações de agendamento durante o mês de agosto, sendo todo o processo de reparação e substituição assegurado pelas marcas, sem qualquer custo para o cliente.