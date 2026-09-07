Google Maps tem rival inesperado. Clássico dos anos 90 acaba de invadir o Android Auto

O mercado dos sistemas de navegação parecia dominado pelas opções habituais. Uma reviravolta acaba de baralhar tudo. O MapQuest, histórico da cartografia na Internet com quase trinta anos, começou a testar suporte para o Android Auto. Esta chegada surge numa altura em que o serviço vive uma inesperada segunda juventude.

A novidade foi confirmada na lista de novidades da mais recente atualização na Google Play Store. Para além da integração com o ecrã do automóvel, a app introduziu uma ferramenta colaborativa de trânsito, permitindo assinalar acidentes, vias cortadas e radares de velocidade em tempo real. Trata-se de uma tentativa de modernizar a plataforma e aproximar os recursos do que outras plataformas já oferecem.

MapQuest: ascensão meteórica nas lojas de apps

O regresso do MapQuest à ribalta começou dias antes, impulsionado por um fenómeno viral que catapultou o serviço para a lista das dez aplicações mais descarregadas nos EUA. Destacou-se ao recusar alterar a designação do Lago Ontário para Lago América, contrariando a postura da Google e da Apple nos seus mapas digitais. Esta decisão gerou forte visibilidade e atraiu milhares de novos utilizadores curiosos.

A transição rápida do sucesso no smartphone para os sistemas automóveis visa precisamente reter esta nova base de utilizadores antes que o entusiasmo inicial arrefeça. Contudo, levar uma aplicação antiga para o ecossistema automóvel moderno exige um nível de compatibilidade elevado, algo que nem sempre corre sem falhas nos primeiros lançamentos.

Primeiras impressões e falhas no Android Auto

Os primeiros testes partilhados por condutores no Reddit revelam que a integração ainda se encontra num estado prematuro de desenvolvimento. Entre os relatos destacam-se problemas com a escala visual do mapa, que surge frequentemente demasiado afastada. Há ainda alguma lentidão nas respostas tácteis durante a navegação em estrada.

Curiosamente, surgiram notificações no sistema Android que mencionam explicitamente o Apple CarPlay. Esta é uma plataforma automóvel onde o MapQuest já marcava presença silenciosa há alguns anos. O detalhe denuncia que parte do código foi aproveitada da versão criada para iOS, de modo a responder rapidamente ao pico repentino de interesse.

A empresa tem agora a tarefa de corrigir estas arestas e otimizar a estabilidade geral da navegação no Android Auto. Se os programadores conseguirem limar as falhas técnicas com a brevidade necessária, o veterano dos mapas poderá transformar este pico acidental de popularidade numa alternativa sólida e viável face ao domínio da Google.