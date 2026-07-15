Android Auto vai mudar a aplicação mais utilizada por todos no carro

Ainda não se pode experimentar, mas a próxima atualização do Android Auto vai valer a pena. Está focada numa das aplicações mais usadas ​​no carro: a música. A Google percebeu que havia um problema com a interface dividida e já está a trabalhar para melhorar significativamente a experiência.

Android Auto vai mudar aplicação importante

Em suma, controlar tudo o que está relacionado com o Spotify ou o YouTube Music será agora muito mais simples, rápido e oferecerá mais opções. A interface de reprodução em geral muda quando se partilha o ecrã com outra aplicação, como o Google Maps. A música passa a ocupar uma pequena área do ecrã, com um design que não permite visualizar claramente o que está a tocar, e os controlos são bastante limitados.

Na verdade, para coisas simples como marcar uma música como favorita ou reproduzi-la aleatoriamente, é necessário sair da interface dividida e abrir a aplicação de música. A Google percebeu que isto não era o ideal e poderia ser uma distração na condução , por isso decidiu modificar a aparência e os controlos desta parte.

Como já referimos, ainda não está disponível no Android Auto, mas já foi detectado no código da versão beta mais recente, o que significa que não demorará muito até que chegue. A boa notícia é que agora já sabemos como ficou, e o Android Auto finalmente acertou em cheio.

Uma das mais utilizada por todos no carro

Para começar, o cartão de reprodução tem uma interface completamente redesenhada: a capa do álbum já não está em segundo plano, mas sim num gradiente de cores semelhantes, e a arte da capa é apresentada numa imagem mais pequena.O título da música e o artista são também apresentados numa zona mais centrada, e o fundo desfocado ajuda a que o texto seja lido na perfeição, algo que nem sempre acontecia com a interface anterior.

Além disso, as alterações não são apenas visuais: o Android Auto adicionou novos botões para que possa aceder a praticamente todos os controlos de reprodução neste ecrã dividido. Agora pode desfrutar de uma música, reproduzi-la aleatoriamente e repetir a faixa que está a tocar.

Mas, sem dúvida, a mudança mais notável é a posição geral do cartão de reprodução. Agora está do lado esquerdo , dando ao condutor acesso prioritário, reduzindo o movimento das mãos e permitindo-lhe concentrar-se mais na condução. Por enquanto, não temos uma data oficial para a chegada destas alterações, mas é possível que o Android Auto não queira abrandá-las muito para que possam ser utilizadas durante as deslocações diárias no verão.