X reconstrói totalmente a sua app para Android para acabar com as falhas

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, lançou uma versão completamente renovada da sua aplicação para dispositivos Android. Após quase um ano de desenvolvimento intensivo, a plataforma de Elon Musk decidiu reconstruir o cliente de raiz para eliminar os problemas crónicos.

Uma renovação na arquitetura técnica do X

De acordo com a equipa de engenharia do X, a nova app para Android foi reescrita a partir do zero. Esta atualização foca-se na otimização da velocidade de carregamento de conteúdos, na fluidez do scroll, no sistema de notificações e no desempenho geral da aplicação.

A empresa modernizou toda a base tecnológica para garantir que a navegação se torne substancialmente mais estável e responsiva.

Este projeto faz parte de uma estratégia de modernização que já incluiu o lançamento do X Money, do X Chat e de melhorias na versão para iOS.

Segundo dados do setor, o desenvolvimento desta nova versão para Android arrancou há cerca de um ano, com o objetivo claro de equiparar a experiência de utilização àquela que já existia nos dispositivos da Apple.

O fim de uma era de instabilidade no Android

Nikita Bier, responsável de produto no X, descreveu este processo como um dos maiores desafios de engenharia na história recente da empresa.

O responsável sublinhou que a nova aplicação não só é mais rápida e fiável, como também estabelece uma base sólida que permitirá implementar futuras funcionalidades com uma rapidez muito superior.

Anteriormente, a aplicação do X para Android era frequentemente criticada devido a diversas falhas operacionais. Um dos problemas mais irritantes impedia a abertura correta de links externos vindos de outras aplicações de mensagens, como o WhatsApp.

Em vez de exibir a publicação pretendida, a aplicação muitas vezes falhava no carregamento ou redirecionava o utilizador para o feed principal.

Problemas antigos finalmente resolvidos

As notificações também constituíam uma dor de cabeça constante, falhando frequentemente nos telemóveis enquanto funcionavam sem problemas na versão web.

Adicionalmente, o feed "Para si" sofria de bloqueios frequentes ao reabrir a aplicação, forçando atualizações manuais que baralhavam a ordem cronológica das publicações.

Estes erros persistiam há anos, arrastando-se desde o período anterior à aquisição por parte de Elon Musk, que prometera uma aplicação móvel totalmente funcional e moderna.

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