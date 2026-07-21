Pneus sem ar já circulam no Japão, mas há um senão gigante

Depois de quase duas décadas de investigação, os pneus sem ar AirFree da Bridgestone saíram do laboratório e entraram em circulação real nas ruas do Japão, equipando uma pequena frota de veículos autónomos. Apesar da notícia promissora, há um senão gigante.

A ideia de um pneu que nunca fura nem precisa de calibragem não é propriamente nova para a Bridgestone. Com o primeiro protótipo a remontar a 2008, a marca japonesa tem vindo a refinar o conceito até chegar à atual terceira geração, apresentada em 2023.

A tecnologia dispensa por completo a câmara de ar. Em vez disso, o peso do veículo é suportado por uma estrutura de raios em resina termoplástica flexível, revestidos por uma fina camada de borracha que contacta com o piso.

Segundo Masaki Ota, engenheiro da Bridgestone, o avanço decisivo não veio de tornar o material mais rígido, mas de apostar numa resina flexível associada a um desenho que distribui as cargas de forma mais uniforme pelo pneu.

A estreia comercial em carros autónomos no Japão

O AirFree entrou em serviço regular na cidade japonesa de Higashiomi, na província de Shiga, onde equipa uma pequena frota de veículos elétricos autónomos.

A missão destes veículos, com aspeto de carrinho de golfe, é transportar residentes mais idosos numa zona montanhosa onde escasseiam motoristas para serviços de transporte convencionais.

Trata-se da primeira vez que os pneus AirFree deixam de estar confinados a demonstrações temporárias para passar a fazer parte da rotina diária de um serviço de mobilidade.

A cor escolhida para os pneus, batizada de "Empowering Blue", foi pensada para aumentar a visibilidade dos veículos.

O senão gigante

Apesar do avanço, os AirFree estão, para já, longe de substituir os pneus convencionais num automóvel normal.

Nas demonstrações feitas à imprensa, os veículos equipados com esta tecnologia estiveram limitados a 20 km/h, e a Bridgestone não esclareceu se este teto corresponde a um limite técnico real da tecnologia ou apenas a uma opção de segurança para a apresentação.

De qualquer forma, para já, este tipo de pneu só é adequado a veículos lentos e a contextos controlados, como frotas de mobilidade local.

A Bridgestone também não avançou qualquer data para uma eventual produção em massa, estando ainda a ponderar um modelo de negócio que poderá passar por associar os pneus a serviços adicionais, como a reciclagem.

Ainda que limitado a baixas velocidades, o lançamento do AirFree no Japão marca uma mudança de fase, com a tecnologia a deixar de ser apenas um conceito para começar a resolver problemas reais.

Michelin também está nesta corrida

A Bridgestone não é a única fabricante a apostar em pneus sem ar.

A Michelin desenvolve, há mais de uma década, um conceito batizado de Uptis (Unique Puncture-proof Tire System), que procura eliminar por completo o ar comprimido, mas através de uma estrutura de resina reforçada com fibra de vidro que sustenta a carga do veículo pela parte superior da roda.

O projeto nasceu em parceria com a General Motors, com testes que já passaram pelo Chevrolet Bolt EV e por um Mini Electric mostrado publicamente em 2021.

Mais recentemente, a Michelin alargou os ensaios a frotas comerciais reais, como carrinhas da DHL Express em Singapura e do serviço postal francês La Poste, acumulando perto de três milhões de quilómetros percorridos por protótipos desde 2020.

Ainda assim, o Uptis tem enfrentado mais atrasos do que o AirFree. O lançamento comercial, inicialmente previsto para 2024, foi adiado, com a Michelin a admitir que precisa de mais tempo de testes, incluindo conversações com a Tesla para validar a tecnologia em veículos elétricos de gama alta.

Ao contrário do pneu AirFree, que já circula em serviço público regular no Japão, o Uptis continua confinado a frotas profissionais e de rotas curtas, sem uma data concreta para chegar ao consumidor final.

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