Office 2024 Pro por 16,99€ e Windows 11 Pro desde 12,25€
Quem soma as renovações do Microsoft 365 dos últimos anos chega facilmente ao preço de um portátil novo. A subscrição subiu, os programas continuam os mesmos e a fatura repete-se todos os anos. A Summer Sale da Godeal24 ataca precisamente esse ponto: o Office 2024 Pro custa 16,99 € e o Windows 11 Pro fica por 12,25 €, ambos em chave digital vitalícia, paga uma única vez.
Office 2024 Pro por 16,99 €: paga uma vez e arruma o assunto
O Office 2024 Pro é a versão mais recente da suite da Microsoft e inclui aquilo que a maioria de nós usa no dia a dia: Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Serve tanto para trabalhar em casa como no escritório, com instalação num PC Windows.
O valor de tabela desta chave digital é de 249,99 €. Durante a campanha, a chave do Office 2024 Pro fica por 16,99 €, ou seja, uma poupança superior a 230 €. Não há mensalidades nem renovações. Instala, ativa e o assunto fica resolvido.
Para quem tem mais do que um computador lá por casa, o pack de 3 PCs custa 39,99 €, o que dá 13,33 € por PC.
Windows 11 Pro por 12,25 € completa o upgrade
Por outro lado, uma vez que estamos a atualizar o Office, aproveite para tratar do sistema. A chave do Windows 11 Pro está a 12,25 €, bem longe dos 199 € de tabela, e traz a interface renovada, o BitLocker para cifrar o disco e as ferramentas de produtividade que a versão Home não tem. É igualmente uma compra única, sem custos recorrentes.
Chaves digitais Office em promoção
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) por 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus (3 PCs) por 39,99 € (13,33 €/PC)
- Office 2024 Home (PC/Mac) por 119,99 €
- Office 2024 Home and Business (PC/Mac) por 209,99 €
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) por 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus (2 chaves) por 54,25 € (27,13 €/chave)
- Office 2021 Pro Plus (3 chaves) por 76,25 € (25,42 €/chave)
- Office 2021 Pro Plus (5 PCs) por 124 € (24,80 €/PC)
- Office 2021 Home and Business para Mac por 49,99 €
- Office 2019 Pro Plus (1 PC) por 24,75 €
Windows desde 8,15 €
- Windows 11 Pro (1 chave) por 12,25 €
- Windows 11 Pro (2 chaves) por 24,25 € (12,13 €/chave)
- Windows 11 Pro (3 chaves) por 35,25 € (11,75 €/chave)
- Windows 11 Pro (5 chaves) por 53,25 € (10,65 €/chave)
- Windows 11 Home por 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC (1 PC) por 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC (1 PC) por 12,88 €
- Windows 10 Pro por 8,25 €
- Windows 10 Home por 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (1 PC) por 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard por 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter por 31,99 €
Bundles com o cupão SGO62: PC completo desde 28,15 €
Quem precisa das duas coisas poupa mais nos packs. Basta aplicar o código SGO62 no carrinho antes de finalizar a compra.
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus por 28,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus por 28,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus por 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus por 37,99 €
- Visio Professional 2024 (1 PC) por 55,99 €
- Project Professional 2024 (1 PC) por 55,99 €
Utilitários também em saldos
- Ashampoo PDF Pro 5 por 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 por 17,69 €
- AdGuard (3 dispositivos, vitalício) por 32,74 €
- EaseUS Video Downloader (vitalício) por 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro (subscrição de 1 mês) por 13,93 €
- Internet Download Manager (1 PC, vitalício) por 21,99 €
- IObit Advanced SystemCare 19 Pro (1 PC) por 25,59 €
A lista completa de utilitários está disponível na página de ferramentas da campanha.
Como funciona a compra na Godeal24
A entrega é digital e imediata. Depois do pagamento, a chave chega por email, sem portes nem prazos de envio. Além disso, a loja presta apoio técnico gratuito antes e depois da compra, o que dá jeito se surgir alguma dúvida na ativação.
No Trustpilot, a Godeal24 soma milhares de avaliações e mantém uma classificação de 4,8 estrelas. Para qualquer questão, o contacto direto é service@godeal24.com.
Este artigo teve o apoio da Godeal24 na disponibilização de equipamentos e/ou serviços.