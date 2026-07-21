Office 2024 Pro por 16,99€ e Windows 11 Pro desde 12,25€

Quem soma as renovações do Microsoft 365 dos últimos anos chega facilmente ao preço de um portátil novo. A subscrição subiu, os programas continuam os mesmos e a fatura repete-se todos os anos. A Summer Sale da Godeal24 ataca precisamente esse ponto: o Office 2024 Pro custa 16,99 € e o Windows 11 Pro fica por 12,25 €, ambos em chave digital vitalícia, paga uma única vez.

Office 2024 Pro por 16,99 €: paga uma vez e arruma o assunto

O Office 2024 Pro é a versão mais recente da suite da Microsoft e inclui aquilo que a maioria de nós usa no dia a dia: Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Serve tanto para trabalhar em casa como no escritório, com instalação num PC Windows.

O valor de tabela desta chave digital é de 249,99 €. Durante a campanha, a chave do Office 2024 Pro fica por 16,99 €, ou seja, uma poupança superior a 230 €. Não há mensalidades nem renovações. Instala, ativa e o assunto fica resolvido.

Para quem tem mais do que um computador lá por casa, o pack de 3 PCs custa 39,99 €, o que dá 13,33 € por PC.

Windows 11 Pro por 12,25 € completa o upgrade

Por outro lado, uma vez que estamos a atualizar o Office, aproveite para tratar do sistema. A chave do Windows 11 Pro está a 12,25 €, bem longe dos 199 € de tabela, e traz a interface renovada, o BitLocker para cifrar o disco e as ferramentas de produtividade que a versão Home não tem. É igualmente uma compra única, sem custos recorrentes.

Chaves digitais Office em promoção

Windows desde 8,15 €

Bundles com o cupão SGO62: PC completo desde 28,15 €

Quem precisa das duas coisas poupa mais nos packs. Basta aplicar o código SGO62 no carrinho antes de finalizar a compra.

Utilitários também em saldos

A lista completa de utilitários está disponível na página de ferramentas da campanha.

Como funciona a compra na Godeal24

A entrega é digital e imediata. Depois do pagamento, a chave chega por email, sem portes nem prazos de envio. Além disso, a loja presta apoio técnico gratuito antes e depois da compra, o que dá jeito se surgir alguma dúvida na ativação.

No Trustpilot, a Godeal24 soma milhares de avaliações e mantém uma classificação de 4,8 estrelas. Para qualquer questão, o contacto direto é service@godeal24.com.