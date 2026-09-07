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Londres aplica milhares de multas a supercarros, mas 99% ficam por pagar

· Motores/Energia 12 Comentários

Imagem: Kate Lynch/WSJ

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Autor: Pplware

  1. Blackbit says:
    7 de Setembro de 2026 às 09:28

    Mas porque deixam sair os carros de UK se ainda tem multas e infrações por cobrar?

    Responder
  2. Freaka says:
    7 de Setembro de 2026 às 09:44

    Isso é um problema?
    Bloquear Viaturas? Rebocar Viaturas? Desbloqueio/levantamento de parque fechado, contra-pagamento?

    Responder
    • Rui says:
      7 de Setembro de 2026 às 09:58

      Essas serão o 1% das coimas pagas!!!!

      Rebocar um carro caro não é fácil. É muito fácil provocar estragos de milhares de euros num carro desses só a subir a rampa do reboque!!!!

      E se o carro está a obstruír a via, não vão meter um bloqueador, que ainda agravam o problema, só mesmo rebocando e retirando o obstáculo!

      Responder
  3. Rui says:
    7 de Setembro de 2026 às 09:54

    É uma situação fácil de contornar, identificação do dono e verificação da viatura antes de saír do país. Se esta solução não for possível eu vejo outra, a caução de um valor à entrada que será devolvido descontadas as multas!!!!

    Só não há solução para a morte!

    Responder
  4. Zec says:
    7 de Setembro de 2026 às 10:00

    Cá em Portugal esses carros já tinham sido todos rebocados e adicionados à frota da PJ. Se passar multas não funciona, é começar a escalar não? Se são pessoas com carrões a estacionar em zona proibidas para chamar a atenção e que no dia seguinte saem do país com duas britânicas no banco de trás, acham mesmo que querem lá saber duma multa num papel.

    Responder
  5. PorcoDoPunjab says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:06

    Veículos desses mal estacionados?
    Reboque não pode ser usado porque pode estragar?
    Faz se uma lei a desresponsabilizar qualquer dano na viatura provocado pelo reboque nos casos de estacionamento abusivo.
    Depois, é usar apenas uma e só companhia de reboques, a Reboques A Martelo, e cada carro rebocado fica no parque mínimo 15 dias a mil euros dia o parqueamento, além da multa que pode ir de 25k a 80k euros.

    Após esses 15 dias, se o veículo não for levantado e despesas pagas, passa para a posse do estado para transporte exclusivo de atrelados com bidons de químicos dos bons.

    Responder

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