Londres aplica milhares de multas a supercarros, mas 99% ficam por pagar
A cidade de Londres depara-se com um desafio bastante caro, onde supercarros vindos do estrangeiro estacionam de forma abusiva e cujos proprietários ignoram quase a totalidade das multas aplicadas.
O caos do estacionamento nas ruas mais exclusivas de Londres
Durante a época de verão, as ruas mais prestigiadas da capital britânica transformam-se num autêntico salão automóvel ao ar livre, repleto de modelos da Ferrari, Lamborghini ou Rolls-Royce.
Contudo, esta exibição de opulência traz consigo um problema crónico: a ocupação ilegal de paragens de autocarro, zonas de carga e faixas delimitadas por duas linhas amarelas, onde é estritamente proibido parar.
O grande entrave não reside apenas na infração das regras de trânsito, mas sim na total incapacidade de cobrar as respetivas sanções.
Dados da autarquia de Westminster revelam que, das mais de 13 mil multas passadas a viaturas com matrícula dos Emirados Árabes Unidos entre 2018 e 2022, apenas 1% foi efetivamente pago.
O epicentro do luxo em Knightsbridge
A situação atinge o seu ponto crítico nas imediações do famoso armazém Harrods em Londres, um local de passagem obrigatória para estes visitantes. Com a escassez de parques subterrâneos adequados para viaturas de grande porte, muitos condutores optam por deixar os seus Bentley ou McLaren na via pública.
Há relatos de situações insólitas, como a de um Ferrari Purosangue de matrícula catari que, mesmo após receber uma autuação no para-brisas, arrancou com o documento ainda sob a escova de limpeza. Para estes condutores, o valor das penalizações parece ser um detalhe insignificante.
Este afluxo maciço de carros de luxo ocorre todos os anos devido a um fenómeno meteorológico e social bem conhecido. Durante os meses mais quentes, os proprietários do Golfo Pérsico viajam para a Europa para escapar às temperaturas extremas dos seus países de origem, trazendo consigo as suas coleções automóveis pessoais.
O transporte transcontinental destas máquinas é feito por via aérea e custa cerca de 30 mil euros por trajeto. Trata-se de uma operação cara que demonstra que o dinheiro não é obstáculo para estes estrangeiros, os quais frequentemente regressam aos seus países deixando para trás um rasto de infrações por liquidar.
A barreira legal que impede a cobrança das coimas
A disparidade estatística é evidente: só em 2025, os carros com matrícula do Qatar acumularam milhares de multas em Westminster, liderando a tabela de incumprimento estrangeiro.
Quatro nações do Golfo concentraram uma percentagem esmagadora das autuações aplicadas a veículos de fora do Reino Unido, gerando forte descontentamento entre os taxistas locais e os residentes de Londres.
O verdadeiro vazio legal surge na hora de identificar os infratores além-fronteiras. Ao contrário do que acontece com os condutores europeus, os governos dos países do Médio Oriente raramente partilham os dados de registo e moradas com as entidades britânicas, tornando quase impossível executar a cobrança judicial.
Perante este cenário, as autoridades locais veem-se de mãos atadas, perpetuando uma sensação de quase total imunidade para os supercarros estrangeiros.
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Imagem: Kate Lynch/WSJ
Neste artigo: Londres, multas, supercarros
Mas porque deixam sair os carros de UK se ainda tem multas e infrações por cobrar?
Estava a pensar o mesmo. Na alfândega não sai sem pagar a multa e respetivos juros.
Parece-me uma solução simples e eficaz
Jactos particulares e aviões destes não são assim tão fáceis de controlar quando saem do país!!!!
o Carro não entra num jato particular, mas sim num avião de carga ou um comercial, seja como for tem inspeção obrigatória, então deveriam ser sim colectadas as multas antes de o carro ser libertado para ser enviado de volta
O controlo aéreo é muito apertado por razões de segurança, e ainda bem. O que me está a escapar?
Isso é um problema?
Bloquear Viaturas? Rebocar Viaturas? Desbloqueio/levantamento de parque fechado, contra-pagamento?
Essas serão o 1% das coimas pagas!!!!
Rebocar um carro caro não é fácil. É muito fácil provocar estragos de milhares de euros num carro desses só a subir a rampa do reboque!!!!
E se o carro está a obstruír a via, não vão meter um bloqueador, que ainda agravam o problema, só mesmo rebocando e retirando o obstáculo!
É só fazer um plano de investimento. Adquirir “2x reboques especializados” para estes super-carros + dar formação a 4 pax de como rebocar estes veículos sem provocar danos. Ter os reboques disponíveis nessas zonas de maior concentração.
Sem fazer contas, eu digo que compensa.
+1
É uma situação fácil de contornar, identificação do dono e verificação da viatura antes de saír do país. Se esta solução não for possível eu vejo outra, a caução de um valor à entrada que será devolvido descontadas as multas!!!!
Só não há solução para a morte!
Cá em Portugal esses carros já tinham sido todos rebocados e adicionados à frota da PJ. Se passar multas não funciona, é começar a escalar não? Se são pessoas com carrões a estacionar em zona proibidas para chamar a atenção e que no dia seguinte saem do país com duas britânicas no banco de trás, acham mesmo que querem lá saber duma multa num papel.
Veículos desses mal estacionados?
Reboque não pode ser usado porque pode estragar?
Faz se uma lei a desresponsabilizar qualquer dano na viatura provocado pelo reboque nos casos de estacionamento abusivo.
Depois, é usar apenas uma e só companhia de reboques, a Reboques A Martelo, e cada carro rebocado fica no parque mínimo 15 dias a mil euros dia o parqueamento, além da multa que pode ir de 25k a 80k euros.
Após esses 15 dias, se o veículo não for levantado e despesas pagas, passa para a posse do estado para transporte exclusivo de atrelados com bidons de químicos dos bons.