CEO da Qualcomm afirma que o futuro Android para PC “é incrível”

Os planos da Google para unificar o Android e o ChromeOS num único sistema operativo para PCs foram novamente destacados, desta vez com o CEO da Qualcomm a expressar o seu entusiasmo perante a nova plataforma.

A visão de um sistema operativo unificado

A novidade surgiu durante o discurso de abertura do Snapdragon Summit da Qualcomm, onde o CEO da empresa, Cristiano Amon, partilhou o palco com Rick Osterloh, o responsável pela divisão de plataformas e dispositivos da Google.

Neste evento, onde se espera a revelação do novo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, os dois executivos aproveitaram para levantar o véu sobre os planos futuros de colaboração entre a Google e a Qualcomm, abrangendo desde o setor automóvel até aos computadores pessoais.

Rick Osterloh detalhou a visão da Google para o futuro da computação, explicando a necessidade de quebrar as barreiras entre os sistemas operativos móveis e os de desktop.

No passado, sempre tivemos sistemas muito distintos entre o que desenvolvemos para PCs e o que criamos para smartphones, e embarcámos num projeto para combinar ambos. Estamos a construir em conjunto uma base técnica comum para os nossos produtos em sistemas de PC e de desktop.

Explicou Osterloh.

O responsável da Google confirmou ainda que os planos da empresa passam por trazer o Gemini e toda a infraestrutura de inteligência artificial (IA) do Android, juntamente com "todas as nossas aplicações e comunidade de programadores", para o ecossistema dos computadores.

Creio que esta é outra forma pela qual o Android poderá servir toda a gente em todas as categorias de computação.

Concluiu.

A reação entusiasta da Qualcomm

A resposta de Cristiano Amon não tardou e foi repleta de entusiasmo, sugerindo que já teve acesso a uma versão funcional deste novo sistema operativo.

Eu já o vi, é incrível. Materializa a visão de convergência entre o telemóvel e o PC. Mal posso esperar por ter um.

Afirmou.

Estas declarações vêm reforçar as informações que surgiram em julho deste ano, quando o líder da divisão Android, Sameer Samat, confirmou que a Google está a "combinar o ChromeOS e o Android numa única plataforma". Este movimento sucede aos esforços iniciados no ano passado para começar a desenvolver o ChromeOS sobre partes da estrutura base do Android.

Apesar do entusiasmo partilhado em palco, é importante lembrar que as declarações vieram do CEO da Qualcomm - uma empresa que poderá ter grande influência na adoção desta nova plataforma.

Além disso, a história mostra que nem sempre estas tentativas de convergência correm como esperado. Basta recordar o esforço da Microsoft em tentar fundir a experiência do Windows com o mobile, o que acabou por falhar de forma bastante evidente.

