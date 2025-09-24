Pai de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil

Errol Musk, pai do empresário e fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, está a ser acusado de abuso sexual infantil por vários dos seus filhos e enteados. As alegações, que remontam a episódios ocorridos desde a década de 1990, descrevem casos de abuso contra crianças com idades entre os 4 e os 15 anos.

Errol Musk nega todas as acusações

De acordo com uma investigação publicada pelo The New York Times e confirmada por outros órgãos de comunicação internacionais, pelo menos cinco familiares apresentaram acusações contra Errol Musk, atualmente com 79 anos. Uma das vítimas afirma ter sido abusada quando tinha apenas quatro anos, enquanto outros relatam comportamentos semelhantes ocorridos durante a infância.

Além destas acusações, Errol Musk também tem sido alvo de críticas por ter tido dois filhos com uma enteada que criou desde criança, embora a relação tenha ocorrido quando esta já era adulta. Este facto voltou a colocar sob escrutínio a sua conduta e a dinâmica familiar dos Musk.

Apesar da gravidade das denúncias, nenhuma condenação criminal foi até agora decretada. Segundo a imprensa, pelo menos três investigações policiais foram abertas ao longo dos anos, mas algumas foram arquivadas por falta de provas. No entanto, os recentes testemunhos levaram à reabertura do debate e a novos pedidos de investigação.

Errol Musk nega todas as acusações, descrevendo-as como “falsas” e “absurdas”. O engenheiro sul-africano sugere ainda que parte da família poderá estar a tentar tirar proveito da notoriedade e fortuna do filho mais famoso.

O caso tem gerado grande controvérsia a nível internacional, não apenas pela gravidade dos crimes alegados, mas também pelo potencial impacto na imagem pública de Elon Musk, que até ao momento não comentou publicamente as acusações contra o pai.