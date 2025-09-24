PplWare Mobile

Pai de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil

· Notícias 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Zacarias says:
    24 de Setembro de 2025 às 15:44

    Palavra de uns contra a de outros.
    Sempre provas não passa disso.

    Responder
  2. unknown007 says:
    24 de Setembro de 2025 às 15:53

    Pode ser uma explicação para o filho Elon Musk ser como é

    Responder
  3. Mateus says:
    24 de Setembro de 2025 às 16:14

    Dizem no texto “O caso tem gerado grande controvérsia a nível internacional, não apenas pela gravidade dos crimes alegados, mas também pelo potencial impacto na imagem pública de Elon Musk, que até ao momento não comentou publicamente as acusações contra o pai.” Mas omitem ou fazem de conta que tanto o Elon como o irmão Kimbal, há muitos anos tem dito que estão de relações cortadas com o pai deles2, por causa do se comportamento. Aqui quem lê e não sabe a posição dos filhos, pode ficar com a ideia que nada fizeram ou disseram.

    Responder
  4. Zé Fonseca A. says:
    24 de Setembro de 2025 às 16:28

    está tudo explicado

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

  • Sim (93%)
  • Não (7%)

Total Votos: 1.926

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube