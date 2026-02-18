PplWare Mobile

Canadá propõe mega-aliança anti-Trump, incluindo a União Europeia

Fonte: POLITICO

  1. Carlos says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 16:53

    Quanto mais depressa essa aliança melhor será. As empresas não podem estar reféns do cor de laranja. Quanto ao bipolar, não deve chegar ao fim do mandato, os americanos arranjaram forma de o despachar, causa demasiados estragos.

  2. Zé Fonseca A. says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 16:53

    coitado, canada é quem está mais exposto, a dependencia dos EUA é quase total, precisa de aliados o que é bom para a europa, mas não se pense que o ocidente sobrevive economicamente e militarmente sem os EUA como aliados

    • Rui says:
      18 de Fevereiro de 2026 às 17:15

      Ninguém é apologista de sermos anti-EUA, mas sim seguir uma versão mais soft, de ser criada uma aliança com proximidade em muitas áreas, sem ser convidado os EUA, que aliás segue o lema MAGA ou America First.

      Os EUA estão a auto-isolarem-se dos seus aliados tradicionais!!!! Admira-me que os próprios não percebam os estragos que isto provoca aos próprios!!!!!

      • says:
        18 de Fevereiro de 2026 às 17:37

        Os estados unidos sabem bem o estrago que estão a fazer e mesmo assim não querem saber. É mau para o país mas é bom para alguns. Só os MAGA não percebem isso.

  3. says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 17:11

    Haja coragem para isso, mas duvido muito, quem ainda manda são os EUA, e aliarem-se a China e Russia, nunca vão querer!

  4. Zé manel says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 17:27

    Já está tudo reformado ou no cemitério quando se decidir alguma coisa, da maneira que as decisões são tomadas na Europa.

  5. jorgeg says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 17:35

    Alianca tem que ser feita com a Russia e a China caso contratio os states a eles.
    Mas antes disto acontecer tem que se limpar primeiro a casa despedir e processar os inuteis corruptos psicopatas da EU.

