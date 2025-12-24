Temos visto a Google a melhorar de sobremaneira o Android auto. PAra lá de corrigir problemas e melhorar a interface, tem trazido também novidades interessantes. A mais recente, ainda a ser preparada, parece querer indocar que o Google Cast pode chegar em breve ao Android Auto.

A funcionalidade Google Cast foi integrada no Android Automotive no ano passado. O sistema operativo, utilizado por muitos fabricantes para gerir o sistema de infoentretenimento e os serviços conectados dos seus veículos, expandiu assim as suas capacidades multimédia. Na prática, isto permite aos condutores transmitir facilmente conteúdos de um smartphone para o ecrã do carro, quando o veículo está parado, claro.

Tudo isto é óptimo para o Android Automotive, mas não faz sentido privar o Android Auto do mesmo É certo que as capacidades deste último são incomparáveis ​​pois trata-se apenas de exibir o conteúdo de um smartphone Android no ecrã do veículo. Mas, e se pode fazer mais, será de se aproveitar! É exatamente nisso que a Google está a trabalhar, de acordo com o código da versão beta do Android Auto (15.9.655104).

Diversas sequências de caracteres fazem referência explícita ao Google Cast e à utilização em automóveis. Isto inclui frases bastante descritivas como "Transmitir", "Transmitir. Ligado", "Transmitir. Ligar" e "Parar transmissão". Todos estes elementos evocam claramente a interface familiar de streaming do Google Cast.

Outras linhas de código vão ainda mais longe, abordando as restrições específicas do ambiente automóvel. Por exemplo, o Android Auto apresenta avisos a solicitar ao utilizador que verifique se "o outro dispositivo está ligado à mesma rede Wi-Fi que o automóvel".

Este pormenor está longe de ser insignificante e sugere uma funcionalidade semelhante à já observada no Android Automotive, onde a partilha de conteúdos é rigorosamente controlada. Isto,, sobretudo, por motivos de segurança. Estas linhas de código permanecem relativamente genéricas e poderiam, em teoria, pertencer a componentes partilhados do sistema.

A sua presença no Android Auto é bastante interessante. É difícil imaginar porque é que a Google integraria estas referências sem um propósito específico em mente. Principalmente porque a empresa já confirmou que está a trabalhar para trazer o vídeo para o Android Auto. Por isso, adicionar suporte ao Cast faz sentido.