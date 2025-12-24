ChatGPT Atlas e Chrome no fundo da tabela! Privacidade em risco nos browsers modernos

Sendo ferramnentas que usamos quase constantemente, o browsers precisam de garatir a privacidade dos utilizadores. Isso infelizmente não acontece e a prova vem de um novo estúdo. Do que é revelado, o ChatGPT Atlas e Chrome estão no fundo da tabela e a privacidade está em risco nos browsers modernos.

ChatGPT Atlas e Chrome no fundo da tabela!

O mercado dos browsers tem sido dominado, de forma quase inabalável, pelo Google Chrome. A popularidade nem sempre é sinónimo de segurança ou respeito pela privacidade do utilizador. Um novo estudo da Digitain, publicado agora, lança um alerta sobre os riscos digitais, colocando o recém-lançado ChatGPT Atlas, da OpenAI, e o gigante da Google como as opções menos seguras no que toca à proteção de dados.

A análise detalhada aponta o ChatGPT Atlas como o browser com o pior desempenho em termos de privacidade, atingindo uma pontuação de risco de 99 em 100. Este browser falhou em todos os testes de partição de estado, o que significa que não impede os sites de rastrearem os utilizadores entre diferentes sessões.

O relatório destaca que, apesar da inovação tecnológica, a estrutura do Atlas não foi construída com a privacidade como pilar fundamental. Falha em métricas críticas de anti-fingerprinting e bloqueio de dados. Ainda que não seja um resultado positivo, é certo que para muitos vem confirmar tudo o que se pensava desde o início deste browser.

Privacidade em risco nos browsers modernos

O responsável de Marketing Digital na Digitain, explica que o entusiasmo em torno da IA pode estar a cegar os utilizadores para perigos reais. "A IA funciona através da recolha e aprendizagem a partir de dados, o que significa que estas ferramentas podem estar a recolher mais informações pessoais do que o utilizador imagina", alerta o especialista, sublinhando que o uso de IA não é garantia de segurança.

Logo atrás do browser da OpenAI surge o Google Chrome, com uma pontuação de 76, seguido de perto pelo Vivaldi e pelo Microsoft Edge. Estes dados reforçam a ideia de que os browsers mais utilizados são, frequentemente, os que mais facilitam a monitorização da atividade online. Abaixo está a lista dos browsers com maior pontuação de risco (quanto mais baixa a pontuação, maior a privacidade):

ChatGPT Atlas: 99

Google Chrome: 76

Vivaldi: 75

Microsoft Edge: 63

Opera: 58

Ungoogled: 55

Mozilla Firefox: 50

Apple Safari: 49

DuckDuckGo: 44

Tor: 40

Em sentido oposto, browsers como o Brave e o Mullvad Browser, este último fruto de uma colaboração com o Tor Project. Ambos são apontados como as referências para quem procura minimizar a sua pegada digital.