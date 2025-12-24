Athleisure da Prozis: roupa confortável para trabalhar no dia a dia

A tendência athleisure veio para ficar. A combinação entre roupa desportiva e vestuário casual conquistou quem procura conforto, funcionalidade e estilo numa só peça.

Athleisure da Prozis: roupa para homem e mulher

A Prozis, marca portuguesa já bem conhecida na área da nutrição e do fitness, tem apostado fortemente neste segmento com a sua linha Athleisure.

O conceito athleisure nasce da fusão entre athletic e leisure, ou seja, peças pensadas para o treino, mas suficientemente discretas e modernas para serem usadas fora do ginásio, como por exemplo, para trabalhar confortávelmente no dia a dia. Falamos de leggings, t-shirts, hoodies ou tops que funcionam tanto numa sessão de exercício como num dia normal de trabalho remoto ou numa saída informal.

Roupa Athleisure para homem - ver aqui

Roupa Athleisure para mulher - ver aqui

A coleção Athleisure da Prozis destaca-se sobretudo pelo conforto, elasticidade dos tecidos e design minimalista. As peças foram pensadas para acompanhar o corpo sem restringir movimentos, mantendo um aspeto moderno e versátil.