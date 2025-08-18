Firefox deixa de funcionar em versões mais antigas do Windows 10… mas é bug

O fim anunciado do Windows 10 tem trazido muitas situações anormais. A Microsoft já traçou os seus planos e muitas outras criadoras de software vão seguir o mesmo caminho. Algo estranho, surgiu, entretanto, com o Firefox deixa de funcionar em versões mais antigas do Windows 10. Afinal tudo não passará de um bug.

O Firefox 143 está a falhar nas versões mais antigas do Windows 10 devido a um bug na compilação Nightly, e a Mozilla interveio para esclarecer o que se passa. Esta não é uma situação normal e que está a preocupar muitos utilizadores deste browser.

Os utilizadores do Firefox que ainda utilizam versões mais antigas do Windows 10 estão a ter vários problemas ao tentar utilizar a versão mais recente do Nightly do Firefox. Ou seja, ao iniciar o browser em sistemas como o Windows 10 versão 1703, 1709 ou 2015 LTSB, surge um erro.

Especificamente, este erro indica que um ficheiro está basicamente em falta e que o programa deve ser reinstalado para o resolver. No entanto, este é um bug estranho que tem causado preocupação entre os utilizadores, alguns dos quais acreditam que a Mozilla está a deixar de suportar versões mais antigas do Windows 10.

De notar que este erro não aparece nas versões modernas do Windows 10. Após queixas da comunidade de utilizadores, os engenheiros da Mozilla manifestaram-se em sites como o Reddit, afirmando que o bug do Firefox 143 Nightly nas versões mais antigas do Windows 10 é apenas um bug , e não um comportamento intencional.

Assim sendo, o browser não deixou de ser compatível com versões mais antigas do Windows 10. Espera-se que este bug único seja corrigido em breve. Na verdade, a Mozilla não anunciou nenhuns planos para terminar o suporte ao Windows 10 e nem se espera que estes surjam tão cedo.

Como continua a atualizar o Windows 7, espera-se que o Firefox continue a ser suportado em sistemas mais antigos durante alguns anos. Curiosamente esta posição é muito diferente do que muitas outras empresas que criam software assumiram face a esta mudança esperada.