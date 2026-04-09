Chrome ganhou finalmente os separadores verticais e há mais novidades

O Chrome pode ser o browser mais popular por uma larga margem, mas ainda tem funcionalidades em falta que os seus concorrentes oferecem há anos. Um deles, os separadores verticais, chegará finalmente ao browser da Google. A funcionalidade faz parte de uma atualização que inclui também uma experiência de leitura melhorada com um Modo de Leitura imersivo.

Os separadores verticais chegam ao Chrome

Disponível a partir de agora no Chrome para desktop, a funcionalidade de separadores verticais traz novidade s que todos pediam há algum tempo. Oferece aos utilizadores a opção de mover a barra de separadores do browser da parte superior da janela para uma barra lateral à esquerda.

Para ativar os separadores verticais, deve clicar com o botão direito do rato em qualquer janela do Chrome e selecionar “Mostrar separadores verticalmente”. Depois disso, os utilizadores poderão ver os títulos completos das páginas em vez dos rótulos pequenos e abreviados que aparecem quando o número de separadores começa a aumentar.

A Google afirma que os grupos de separadores são mais fáceis de gerir neste layout, e a barra lateral pode ser recolhida numa coluna estreita de ícones quando quiser libertar espaço no ecrã. Voltar à barra horizontal tradicional é igualmente simples.

Há mais novidades da Google para o seu browser

Outra novidade da Google é uma versão atualizada do Modo de Leitura do Chrome, que a empresa posicionou como uma ferramenta para o foco profundo. Em vez de abrir num painel lateral, a funcionalidade oferece agora uma interface de página inteira, concebida para eliminar a poluição visual e transformar sites com muito conteúdo numa visualização mais focada no texto.

Pode ser iniciado clicando com o botão direito do rato numa página e escolhendo “Abrir em modo de leitura” ou seleccionando “Modo de leitura” na barra de endereços. A Google afirma que a nova interface inclui ainda controlos de conversão de texto em voz e várias opções de personalização, incluindo o tamanho da letra, o tipo de letra, os temas de cor e o espaçamento entre linhas e letras.

Os utilizadores podem também ajustar a velocidade de reprodução e escolher diferentes vozes para a leitura em voz alta. A atualização parece menos focada em novas funcionalidades vistosas e mais em tornar o Chrome menos irritante de utilizar para as tarefas diárias que as pessoas realizam durante horas. Embora as mudanças não sejam revolucionárias, ambas parecem estar atrasadas. Para os utilizadores do Chrome, devem estar entre as adições mais práticas que a Google fez ao browser nos últimos tempos.