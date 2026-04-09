Hi-Fi Show 2026: o evento para entusiastas do som, da imagem e do vinil
O Hi-Fi Show 2026 está de regresso ao Centro de Congressos do Estoril já nos dias 10, 11 e 12 de abril. Depois de uma estreia bastante positiva no ano pasado, este evento, o único em Portugal totalmente dedicado ao som, imagem e vinil, volta com mais expositores, mais novidades e novas áreas em destaque.
Mais marcas, mais tecnologia e estreias em Portugal
Organizado pela Música & Som, o Hi-Fi Show cresce em 2026 e reúne alguns dos principais distribuidores e especialistas de alta-fidelidade em Portugal.
No campo nacional, continuam a marcar presença marcas portuguesas como a Azoric Audio e a Cinnamon Audio, com a novidade deste ano a ser a estreia da Audiogate junto do público.
Uma das grandes novidades desta edição é a entrada do segmento de TV e vídeo, com gigantes como a Hisense e a LG a mostrarem algumas das suas mais recentes propostas, incluindo equipamentos que serão apresentados pela primeira vez em Portugal.
Música ao vivo e som de alta performance
O evento não vive apenas de tecnologia. No domingo, o palco recebe Tatanka, dos The Black Mamba, para um showcase especial com temas recentes.
Já a Alpine volta a marcar presença, desta vez com três modelos equipados com sistemas de som premium, uma combinação interessante entre engenharia automóvel e áudio de alta qualidade.
Vinil continua na moda
Em paralelo, decorre a 2.ª edição da Feira de Vinil do Estoril, reunindo 12 projetos e lojas especializadas. Para os fãs do formato analógico, será mais uma oportunidade para descobrir raridades, clássicos e novas edições.
O Hi-Fi Show 2026 conta ainda com o apoio de plataformas como o Qobuz e o Roon, que vão oferecer testes gratuitos aos visitantes.
A componente acústica volta a estar assegurada pela JOCAVI, responsável pelo tratamento de várias salas e do auditório principal.
Entrada gratuita (com registo)
A entrada é gratuita, mas requer registo prévio através da Eventbrite.
Horários:
- Sexta-feira (10): 15h00 às 20h00
- Sábado (11): 10h30 às 20h00
- Domingo (12): 10h30 às 17h00
Se é fã de som de alta qualidade, vinil ou simplesmente quer ficar a par das últimas novidades em imagem e áudio, este evento merece claramente uma visita.