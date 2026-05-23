Pesquisa da Google está a falhar e há palavras que são confundidas com a IA

Há funcoinalidades na Pesquisa da Google a que nos habituámos e que esperamos ter sempre acessíveis. Uma delas é a possibilidade de ter definições de palavras, como se de um dicionário se tratasse. Esta funcionalidade usada por tantos está agora com comportamento estranho e algumas palavras são confundidas com comandos de IA.

Estas palavras que não se podem procurar

A expansão da Visão Geral da IA ​​na Pesquisa Google quebrou algumas funcionalidades essenciais. O pior exemplo chega com a possibilidade de pesquisar a palavra "desconsiderar". Quem o fizer recebe uma definição rápida. Com a Visão Geral da IA ​​a aparecer no topo da página, a Google parece ter entendido que cada instrução é um pedido para a IA entrar em ação.

Agora, se pesquisar a palavra "desconsiderar" no Google, verá uma Visão Geral de IA que diz: "Entendido. Avise-me se precisar de mais alguma ajuda!". Isto é, segundo muitos utilizadores, simplesmente ridículo. Desde tempos imemoriais que o Google funciona como um dicionário prático para os utilizadores que precisam de garantir que estão a utilizar a palavra correta num texto, por exemplo.

Pesquisa da Google está a falhar para todos

Como referem alguns meios, talvez se tenha encontrado um exemplo em que a pesquisa do Bing é preferível à do Google. Isto porque o tão criticado motor de pesquisa da Microsoft fornece a definição do dicionário. Quem percorrer a página da Google para baixo até à pesquisa normal, verá o pretendido. Falamos da definição do dicionário, os habituais títulos de notícias e vídeos relacionados.

Ainda que a maioria refira apenas a palavra "desconsiderar", a lista é bem mais completa. Do que foi reportado, também palavras como "ignorar", "parar", "iniciar" ou desistir" estão a ter um comportamento similar. Há muitas mais identificadas. A pesquisa entende-as como uma ordem para a IA e a mensagem conhecida é mostrada aos utiizadores. Seria esperado que assim não acontecesse..

A IA está a trazer problemas que não se esperavam

No início desta semana, durante o Google I/O, a Google revelou que o Modo IA da Pesquisa Google já não será uma funcionalidade secundária, mas sim o foco completo. A caixa de Pesquisa está a receber a sua maior atualização em 25 anos, segundo a Google. A empresa afirmou que a nova caixa de pesquisa inteligente colocará as ferramentas de IA mais poderosas ao alcance dos utilizadores, graças à nova atualização Gemini 3.5.

Os utilizadores poderão pesquisar em diversas modalidades. Isso significa que poderão colocar questões com base em imagens, ficheiros, vídeos ou separadores do Chrome. Quem utilizar o Modo IA também poderá fazer perguntas de acompanhamento.