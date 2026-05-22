Mozilla muda o Firefox por completo e aposta em mais velocidade e privacidade

O Firefox vai receber a maior renovação visual dos últimos anos através do Project Nova, uma atualização que promete tornar o browser mais rápido, moderno e simples de utilizar. A Mozilla quer manter a identidade, mas introduzir melhorias na interface, no desempenho e nas opções de personalização.

Interface mais moderna e organizada

Depois de mais de 20 anos no mercado como uma das principais alternativas aos browsers da Microsoft e da Google, o Firefox prepara-se para entrar numa nova fase. A Mozilla confirmou oficialmente o Project Nova, um redesign que começará a chegar aos utilizadores até ao final de 2026.

Segundo a empresa, o objetivo desta atualização passa por oferecer uma experiência mais moderna, intuitiva e adaptável, sem abandonar os princípios que sempre distinguiram o Firefox. A Mozilla garante que o browser continuará focado na privacidade, na personalização e no controlo total por parte do utilizador.

As alterações mais evidentes encontram-se no aspeto visual do browser. Os separadores passam a apresentar um design mais suave, com cantos arredondados e efeitos subtis que destacam o separador ativo de forma mais clara.

A Mozilla também reformulou os menus, painéis e botões para criar uma aparência mais consistente em toda a interface. A intenção é fazer com que todos os elementos pareçam integrados no mesmo sistema visual.

A nova identidade gráfica aproxima-se da linguagem visual já utilizada no Firefox Focus, a versão móvel centrada na privacidade. O browser passa agora a usar tons roxos combinados com efeitos luminosos quentes nos elementos ativos, numa inspiração associada ao fogo e à energia.

Modo compacto está de regresso

Uma das novidades mais celebradas pelos utilizadores é o regresso do modo compacto. Esta funcionalidade tinha sido removida pela Mozilla há alguns anos, mas muitos utilizadores continuaram a pedir o seu retorno.

Com esta opção ativada, os controlos e barras do browser ocupam menos espaço no ecrã, o que permite uma área de navegação mais ampla e organizada. A empresa confirmou que o modo compacto regressa de forma permanente no Project Nova.

A Mozilla também reforçou a aposta nas ferramentas de privacidade. Tanto a VPN integrada como o modo de navegação privada passam a estar mais acessíveis dentro da interface do browser.

Além disso, o menu de definições foi reorganizado para simplificar opções relacionadas com proteção contra rastreadores e segurança online. A empresa pretende tornar estas funcionalidades mais fáceis de compreender, mesmo para utilizadores menos experientes.

Outro detalhe importante é a possibilidade de desativar funcionalidades de inteligência artificial (IA) diretamente nas definições, algo que a Mozilla considera essencial para garantir maior transparência.

Firefox promete mais velocidade

A Mozilla afirma que o desempenho também recebeu melhorias durante o último ano. Segundo a empresa, o carregamento do conteúdo principal das páginas ficou cerca de 9% mais rápido.

O bloqueio de rastreadores continua a ser uma das prioridades do Firefox e, além de reforçar a privacidade, ajuda também a acelerar a navegação. Com menos elementos externos a serem carregados, as páginas tornam-se mais leves e rápidas.

As mudanças visuais serão especialmente notórias na versão de computador, embora a Mozilla confirme que o novo estilo também chegará às versões móveis para garantir uma experiência consistente entre dispositivos.

O browser terá ainda novas opções de personalização, incluindo temas renovados, fundos e diferentes estilos para os elementos da interface.

Apesar de o lançamento oficial estar previsto apenas para o final de 2026, a Mozilla já permite testar o novo design através da versão Nightly do Firefox.

Depois de instalar essa versão experimental, basta aceder ao menu avançado através de about:config, procurar a opção browser.nova.enabled e alterar o valor para true.

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