Pentágono pondera suspender Espanha da NATO, dizem fontes

Um e-mail interno do Pentágono coloca em cima da mesa medidas de retaliação contra os aliados europeus que recusaram apoio militar aos Estados Unidos da América (EUA) perante o conflito com o Irão. A vizinha Espanha está na linha da frente das punições.

A guerra entre os EUA e o Irão, em curso desde o final de fevereiro de 2026, continua a impactar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (em inglês, NATO).

Desta vez, foi um e-mail interno do Pentágono, divulgado pela Reuters, a revelar o nível de tensão que existe entre Washington e vários aliados europeus.

O documento, que circula nos mais altos níveis do Departamento de Defesa norte-americano, detalha um conjunto de opções de retaliação contra países que recusaram prestar apoio militar aos EUA durante o conflito.

Esta notícia surge num momento particularmente delicado para a aliança atlântica, com o Presidente Donald Trump a ameaçar publicamente uma saída, além de criticar duramente vários líderes europeus.

Espanha no centro da polémica

Agora, o caso mais grave envolve a Espanha, pois o Governo liderado por Pedro Sánchez recusou autorizar que as suas bases militares ou espaço aéreo fossem utilizados para atacar o Irão, uma decisão que Washington não perdoou.

Os EUA têm dois importantes pontos de apoio estratégico em território espanhol: a Base Naval de Rota e a Base Aérea de Morón.

O e-mail discute explicitamente a possibilidade de suspender Espanha da NATO. Segundo a fonte que descreveu o conteúdo do documento à Reuters, essa medida teria um impacto limitado nas operações militares norte-americanas, mas um peso simbólico enorme, o que é precisamente o objetivo: enviar um sinal político à Europa.

Além da suspensão, o documento prevê ainda a possibilidade de afastar países "difíceis" de posições de prestígio dentro da organização.

A linha vermelha dos EUA

No centro do problema está aquilo a que o exército norte-americano chama ABO - Access, Basing and Overflight rights, ou seja, direitos de acesso, utilização de bases e sobrevoo.

Na perspetiva do Pentágono, estes direitos são "o mínimo absoluto para um membro da NATO", pelo que recusar concedê-los em tempo de guerra equivale a trair o espírito da aliança.

A frustração norte-americana está a adensar-se, considerando que Trump já criticou duramente os aliados europeus por não terem enviado ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz, encerrado ao tráfego internacional desde o início do conflito aéreo a 28 de fevereiro.

Reino Unido não escapa à lupa de Trump

A Grã-Bretanha parece estar, também, na mira de Washington, embora por razões diferentes.

O e-mail inclui a possibilidade de os EUA reconsiderarem o seu apoio diplomático histórico à soberania britânica sobre as Ilhas Falkland, território disputado pela Argentina desde a guerra de 1982.

Apesar de o Reino Unido ter acabado por autorizar missões defensivas a partir de bases britânicas, recusou ataques ofensivos contra o Irão, o que não parece ter sido suficiente, na ótica dos EUA.

Pentágono não desmente e-mail

Questionado sobre o e-mail, o porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, não desmentiu a existência do documento. Em vez disso, aproveitou para reforçar a narrativa da administração de Trump:

Como o Presidente disse, apesar de tudo o que os EUA fizeram pelos nossos aliados da NATO, eles não estiveram lá por nós. O Departamento de Guerra garantirá que o Presidente tenha opções credíveis para que os nossos aliados deixem de ser um tigre de papel.

Antes disso, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, já tinha avisado que "muito ficou a nu" com esta guerra, lembrando que os mísseis de longo alcance do Irão não chegam aos EUA, mas chegam à Europa.

Para já, o e-mail revelado não propõe a saída dos EUA da aliança nem o encerramento de bases norte-americanas na Europa. Contudo, a retórica está a escalar e a aliança, que durante 76 anos assentou na confiança mútua, está em risco.