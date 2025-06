Será que aceita? Comissão Europeia abre portas a Elon Musk em pleno conflito com Trump

Um dos temas do momento é o choque entre Elon Musk e Donald Trump. Estes já foram (aparentemente) os melhores amigos, mas rapidamente a sua relação complicou-se. Numa posição que não era esperada, a Comissão Europeia abriu as portas a Elon Musk, convidando-o a instalar os seus negócios na Europa. Será que o homem mais rico do planeta aceitará?

Comissão Europeia abre portas a Elon Musk

Num momento de tensão entre Elon Musk e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Comissão Europeia estendeu um convite aberto ao empresário para instalar os seus negócios no velho continente. A porta-voz comunitária, Paula Pinho, com um sorriso, afirmou que Musk será “muito bem-vindo” na Europa, sinalizando uma oportunidade para a União Europeia (UE) atrair investimentos de peso.

O convite surgiu durante a conferência de imprensa diária da Comissão, em resposta à questão sobre um possível contacto de Musk com a UE. “Ele é muito bem-vindo”, reiterou Pinho. A posição foi reforçada por outro porta-voz, Thomas Regnier, que sublinhou a política de portas abertas da União a todos os empresários que desejem estabelecer-se no seu território. “Este é precisamente o objetivo do 'Choose Europe'”, declarou Regnier, referindo-se à iniciativa da UE destinada a apoiar “startups” e empresas em fase de expansão.

Este gesto da Europa surgiu na sequência de um confronto público e aceso entre Elon Musk e Donald Trump, até recentemente aliados próximos. A disputa teve início quando o CEO da Tesla e da SpaceX criticou o plano orçamental da administração Trump, descrevendo-o como “uma aberração nojenta”. A relação, que antes via Elon Musk a liderar um controverso departamento de cortes na administração norte-americana, o DOGE, deteriorou-se rapidamente.

Será que aceitaem pleno conflito com Trump=

A reação de Donald Trump foi imediata e ameaçadora. “A forma mais fácil de poupar milhares de milhões de dólares no nosso orçamento seria cancelar subsídios e contratos governamentais” com a Tesla e a SpaceX, afirmou o Presidente, visando diretamente as principais empresas do magnata.

A resposta de Elon Musk na rede social X foi igualmente contundente, ameaçando desativar a nave espacial Dragon, crucial para as missões da NASA à Estação Espacial Internacional. “A SpaceX começará imediatamente a desativar a sua nave espacial Dragon”, escreveu.

Apesar de um aparente recuo posterior de Musk quanto à desativação da cápsula espacial, a troca de acusações já tinha provocado um impacto significativo nos mercados financeiros, com as ações da Tesla a registarem uma queda de aproximadamente 15%. O convite europeu representa, assim, uma nova variável neste complexo cenário de relações entre o poder político e a inovação tecnológica.