Guerra no Irão faz disparar vendas de carros elétricos na Europa

A guerra no Irão e o preço do petróleo a 100 dólares estão a impulsionar as vendas de veículos elétricos na Europa. Os dados mais recentes mostram um aumento de 51% em março. As marcas chinesas BYD, Leapmotor e Xpeng são as grandes vencedoras.

Números recorde de vendas em março e abril

A guerra no Irão conseguiu o que os subsídios e as regulamentações não conseguiram de forma duradoura. Provocou uma mudança massiva no comportamento dos condutores europeus, que passaram a optar pelos veículos elétricos. Os registos de veículos totalmente elétricos aumentaram 51% em março de 2026 em 14 mercados-chave da UE e da EFTA, com mais de 224.000 automóveis elétricos novos registados num único mês.

Este valor representa 22% de todas as vendas de automóveis novos. No primeiro trimestre, a Europa registou mais de 500 mil novos veículos elétricos, um aumento de 33,5% face ao período homólogo. Esta tendência continuou em abril, com um aumento de 34% face ao ano anterior.

Marcas chinesas, as vencedoras nos elétricos

A disrupção está a beneficiar principalmente os fabricantes de automóveis chineses. Na plataforma Carwow, os pedidos de compra da BYD aumentaram 25.000% no primeiro trimestre. A Leapmotor registou um aumento de 436% e a Xpeng, de 153%. As matrículas da BYD na Alemanha dispararam 327% em março, elevando a sua quota de mercado para 1,2% no maior mercado automóvel da Europa.

A marca vai ainda mais longe com o Dolphin G, de 20 mil euros, concebido exclusivamente para a Europa e previsto para junho, competindo diretamente com o Renault Clio e o Toyota Yaris. Esta ascensão está a acelerar num contexto particularmente favorável. As matrículas da Tesla na Europa caíram a pique, em parte devido às atividades políticas de Elon Musk.

Fabricantes europeus aproveitam momento

As marcas europeias também estão a beneficiar da onda, mas em menor escala. A Renault refere que 50% das suas matrículas no Reino Unido em abril foram de veículos elétricos, com um aumento de 48% nas consultas online desde o início da pandemia. O Renault 5 tornou-se o carro elétrico mais vendido na Grã-Bretanha nesse mês.

A Volvo está a registar um aumento de encomendas, principalmente do seu EX30. A marca refere que os clientes estão sensíveis aos preços do petróleo. Na Seat/Cupra, o CEO Markus Haupt revelou que as equipas de vendas alemãs registam quase 60% das encomendas de veículos elétricos. A Skoda, por sua vez, está a tentar captar esta procura com o Epiq, um SUV elétrico com um preço semelhante ao da sua versão a combustão.