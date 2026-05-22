Starlink duplica preço do plano de emergência em Portugal. O que é este serviço?
A Starlink, serviço de internet por satélite da SpaceX, vai aumentar em Portugal o preço do plano de contingência conhecido como Modo de reserva. A mensalidade sobe de 5 para 10 euros, uma atualização que entra em vigor em junho e representa um aumento de 100%.
O que é o plano de emergência da Starlink?
Apesar de ser frequentemente descrito como “plano de emergência”, o serviço não é um tarifário autónomo nem um produto exclusivo para proteção civil.
Na prática, o Modo de reserva permite que um equipamento Starlink permaneça registado e pronto a ser reativado, pagando uma mensalidade reduzida, mas sem utilizar normalmente a ligação.
O objetivo é simples, ter a antena instalada e operacional caso seja necessário ativar internet rapidamente numa falha de rede fixa ou móvel. Portanto, é uma espécie de “modo de espera”, o utilizador mantém o acesso preparado sem pagar um plano completo todos os meses.
Quem está coberto por esta possibilidade?
Não existe cobertura automática nem prioridade de emergência. O modelo destina-se a quem já comprou o kit Starlink e decidiu manter o equipamento ativo para utilização pontual.
Entre os casos mais comuns estão:
- Famílias que querem redundância após falhas prolongadas de comunicações
- Habitações em zonas rurais ou isoladas
- Empresas que dependem de conectividade contínua
- Autarquias ou entidades locais com planos de contingência
- Utilizadores móveis e equipas que operam fora das redes tradicionais
Em Portugal, o tema ganhou dimensão depois do apagão do ano passado e de episódios meteorológicos extremos, que levaram muitas pessoas a adquirir kits da Starlink como solução de reserva.
E o Estado português também olha para esta solução
O tema não é apenas doméstico. O programa do PTRR prevê reforçar a resiliência das comunicações locais, incluindo a disponibilização às juntas de freguesia de meios redundantes como telefone satélite e ligação de dados Starlink. O objetivo é manter comunicações quando as infraestruturas terrestres falham.
Ainda assim, importa distinguir, a Starlink não substitui sistemas profissionais de emergência, como redes dedicadas de proteção civil. Funciona sobretudo como redundância de conectividade e acesso à internet.