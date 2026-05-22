Starlink duplica preço do plano de emergência em Portugal. O que é este serviço?

A Starlink, serviço de internet por satélite da SpaceX, vai aumentar em Portugal o preço do plano de contingência conhecido como Modo de reserva. A mensalidade sobe de 5 para 10 euros, uma atualização que entra em vigor em junho e representa um aumento de 100%.

O que é o plano de emergência da Starlink?

Apesar de ser frequentemente descrito como “plano de emergência”, o serviço não é um tarifário autónomo nem um produto exclusivo para proteção civil.

Na prática, o Modo de reserva permite que um equipamento Starlink permaneça registado e pronto a ser reativado, pagando uma mensalidade reduzida, mas sem utilizar normalmente a ligação.

O objetivo é simples, ter a antena instalada e operacional caso seja necessário ativar internet rapidamente numa falha de rede fixa ou móvel. Portanto, é uma espécie de “modo de espera”, o utilizador mantém o acesso preparado sem pagar um plano completo todos os meses.

Quem está coberto por esta possibilidade?

Não existe cobertura automática nem prioridade de emergência. O modelo destina-se a quem já comprou o kit Starlink e decidiu manter o equipamento ativo para utilização pontual.

Entre os casos mais comuns estão:

Famílias que querem redundância após falhas prolongadas de comunicações

Habitações em zonas rurais ou isoladas

Empresas que dependem de conectividade contínua

Autarquias ou entidades locais com planos de contingência

Utilizadores móveis e equipas que operam fora das redes tradicionais

Em Portugal, o tema ganhou dimensão depois do apagão do ano passado e de episódios meteorológicos extremos, que levaram muitas pessoas a adquirir kits da Starlink como solução de reserva.

E o Estado português também olha para esta solução

O tema não é apenas doméstico. O programa do PTRR prevê reforçar a resiliência das comunicações locais, incluindo a disponibilização às juntas de freguesia de meios redundantes como telefone satélite e ligação de dados Starlink. O objetivo é manter comunicações quando as infraestruturas terrestres falham.

Ainda assim, importa distinguir, a Starlink não substitui sistemas profissionais de emergência, como redes dedicadas de proteção civil. Funciona sobretudo como redundância de conectividade e acesso à internet.