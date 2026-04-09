GoPro despede quase um quarto da sua equipa. Culpa da DJI?

A GoPro anunciou recentemente uma redução drástica na sua força de trabalho como parte de um plano de enorme reestruturação. Esta medida procura estabilizar as contas da empresa após um período de dificuldades financeiras.

A reestruturação financeira da GoPro

A pioneira no setor das câmaras de ação irá reduzir a sua equipa global em 23 % até ao final do ano. A empresa, com sede em San Mateo, revelou que este processo de reestruturação resultará no despedimento de 145 funcionários, com início previsto para o segundo trimestre de 2026.

De acordo com os documentos oficiais submetidos às entidades reguladoras, a GoPro contava com 631 trabalhadores no final do primeiro trimestre. Estima-se que estes cortes representem um encargo financeiro entre os 11,5 e os 15 milhões de dólares.

Este montante será aplicado no pagamento de pacotes de rescisão e na manutenção de benefícios de saúde para os colaboradores afetados.

É importante notar que esta não é a primeira vez que a marca recorre a despedimentos, tendo a última ronda ocorrido na segunda metade de 2024. Os resultados financeiros de 2025 mostraram uma tendência de queda, com a empresa a registar uma diminuição nas receitas anuais e um prejuízo de 9 milhões de dólares apenas no último trimestre do ano passado.

Aposta tecnológica no novo processador GP3

Apesar do cenário de contenção, a GoPro mantém-se confiante na sua capacidade de recuperação. O foco está agora no novo processador GP3, focado em inteligência artificial (IA), que promete dar início a um ciclo de maior desempenho. Os primeiros modelos equipados com esta tecnologia deverão chegar ao mercado nos próximos meses.

Embora a marca tenha dominado o segmento de desportos radicais desde o início do milénio, a realidade atual é bastante distinta.

A GoPro enfrenta agora uma concorrência feroz de fabricantes como a DJI e a Insta360, além da constante evolução das câmaras presentes nos smartphones modernos, o que obriga a uma reinvenção constante da sua estrutura de custos.

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