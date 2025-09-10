Spotify anuncia finalmente o áudio sem perdas! Portugal é dos primeiros a receber

A tão aguardada qualidade de áudio sem perdas do Spotify já é uma realidade, o que marca o culminar de vários anos de espera por parte dos utilizadores mais exigentes. A plataforma de streaming sueca começou finalmente a disponibilizar o Lossless, mas existem alguns requisitos e detalhes importantes a considerar.

Uma longa espera termina

O rumor de uma versão "HiFi" já circulava desde 2017. Em 2021, a empresa chegou a garantir que estaria disponível "ainda esse ano".

Em 2024, o Spotify voltou a dizer que estava "quase pronto". Agora, após anos de promessas e adiamentos, o Spotify deu início à implementação da sua funcionalidade de áudio sem perdas (lossless) para os subscritores Premium em mercados selecionados.

A gigante sueca oferece agora a possibilidade de streaming em formato FLAC com uma qualidade de até 24-bit/44.1 kHz, satisfazendo um dos pedidos mais recorrentes da sua comunidade de utilizadores.

Como funciona e quais os requisitos técnicos

Os subscritores do plano Premium elegíveis receberão uma notificação na aplicação assim que a funcionalidade estiver disponível na sua conta. A partir desse momento, será possível ativar manualmente o áudio lossless nas "Definições e privacidade" > "Qualidade de multimédia", onde se poderá escolher diferentes níveis de qualidade para a reprodução via Wi-Fi, dados móveis e para as faixas descarregadas.

No entanto, a implementação acarreta limitações técnicas significativas. Segundo o Spotify, a tecnologia Bluetooth não possui a largura de banda suficiente para transmitir áudio sem perdas de forma fidedigna.

Como tal, a recomendação passa pela utilização de auscultadores com fio ou de altifalantes ligados por Wi-Fi através do Spotify Connect. É ainda importante notar que os ficheiros de maior qualidade ocupam mais espaço de armazenamento e podem demorar alguns segundos a carregar no primeiro play.

A posição do Spotify no mercado de alta fidelidade

A oferta do Spotify atinge os 24-bit/44.1 kHz em formato FLAC, um padrão de alta qualidade. Contudo, concorrentes como a Apple Music, o Tidal e o Qobuz disponibilizam resoluções superiores, que podem chegar aos 24-bit/192 kHz.

Esta diferença técnica deixa em aberto a possibilidade de a empresa sueca introduzir, no futuro, um nível de subscrição superior com uma qualidade de áudio ainda mais elevada. É de salientar, porém, que para a maioria dos ouvintes, e sem um equipamento de áudio de gama alta (que pode custar milhares de euros), as diferenças a partir dos 24-bit são praticamente impercetíveis.

A funcionalidade está a ser implementada de forma gradual em mais de 50 mercados, prevendo-se que o processo esteja concluído até ao final de outubro. Portugal faz parte do primeiro grupo de países a receber a novidade, juntamente com mercados como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão.

A empresa garante que "quase todas as músicas" do seu vasto catálogo de 100 milhões de faixas terão suporte para áudio sem perdas. A grande vantagem para os utilizadores é que esta melhoria de qualidade chega integrada no plano Spotify Premium sem qualquer custo adicional, uma decisão estratégica que diferencia a plataforma de algumas abordagens iniciais do setor.

