Novo Nissan MICRA chega a Portugal! Um salto 100% elétrico a partir de 27.750 euros

O mercado automóvel está a atravessar uma fase de revivalismo onde o clássico se mistura com o novo para criar proposta modernas e ajustadas ao que os condutores querem. A Nissan dá agora um passo desses com um dos seus clássicos a ser eletrificado. Assim, vemos agora chegar o novo Nissan MICRA a Portugal. Dá um salto 100% elétrico com um preço a partir de 27.750 euros.

Novo Nissan MICRA chega a Portugal!

A Nissan abriu um novo capítulo na história de um dos seus modelos mais emblemáticos com o lançamento da sexta geração do MICRA em solo nacional. O utilitário, que conta com um legado de quatro décadas, reinventa-se agora como um veículo exclusivamente elétrico, posicionando-se estrategicamente no segmento B com uma proposta que combina design europeu e tecnologia de ponta.

Disponível em Portugal com um preço de entrada fixado nos 27.750 euros, o novo MICRA apresenta-se como uma solução robusta para a mobilidade urbana sustentável. Desenvolvido especificamente para o mercado europeu no Centro de Design da Nissan em Londres, o modelo rompe com o passado através de uma estética audaciosa e distinta.

Um dos detalhes mais marcantes é a iluminação frontal; ao destrancar o veículo, os faróis executam uma “curta coreografia de 'piscar de olhos de boas-vindas'”, uma funcionalidade que se repete ao trancar o automóvel como uma forma de despedida.Eficiência elétrica e versatilidade tecnológicaSob a carroçaria, a Nissan oferece duas variantes de bateria para responder a diferentes perfis de utilização.

A postura na estrada é reforçada por cavas das rodas pronunciadas e jantes de 18 polegadas, equipadas de série em todas as versões. A unidade de 40 kWh foca-se na agilidade citadina com uma autonomia de 317 km, enquanto a versão de 52 kWh eleva a fasquia para os 415 km, permitindo escapadelas fora da cidade com total confiança.

Um salto 100% elétrico a partir de 27.750 euros

No que toca ao carregamento, o sistema de 100 kW DC (80 kW na bateria menor) permite recuperar de 15% a 80% da carga em apenas 30 minutos. Adicionalmente, o modelo estreia a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar a energia da bateria para alimentar dispositivos externos, como aspiradores ou sistemas de som. O interior do novo MICRA reflete uma “elegância simples e discreta”, integrando detalhes da herança japonesa, como o contorno do Monte Fuji no espaço de arrumação central.

A experiência digital é assegurada por dois ecrãs de 10,1 polegadas, destacando-se o sistema NissanConnect com serviços Google integrados. Através do comando de voz “Hey Google”, o condutor pode gerir a climatização, navegar via Google Maps ou controlar dispositivos domésticos inteligentes sem desviar o foco da condução. Segurança avançada e compromisso com o mercado.

Apesar das dimensões compactas — menos de 4 metros de comprimento —, a Nissan não descurou a vertente prática nem a segurança. A bagageira oferece 326 litros de capacidade, podendo ser expandida até aos 1106 litros com o rebatimento dos bancos. No campo da assistência à condução, o MICRA herda tecnologias de segmentos superiores, incluindo o sistema ProPilot, travagem de emergência autónoma e aviso de ângulo morto.

A gama está estruturada em três níveis de equipamento: Engage, Advance e Evolve. Para além do preço de venda a pronto, a marca disponibiliza uma campanha de financiamento por 199€/mês que inclui cinco anos de garantia, reforçando a aposta na fidelização dos clientes portugueses.

Com uma condução otimizada pelo sistema e-Pedal e um peso contido para um elétrico (a partir de 1400 kg), o novo MICRA chega para provar que a eficiência e a personalidade podem caminhar de mãos dadas na nova era da mobilidade.