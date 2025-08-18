Até a Volkswagen? Marca estará a mudar para um sistema de assinatura

Não são somente os automóveis elétricos que mudam o mercado automóvel. Há novas práticas que as marcas usam e que alteram os conceitos que estão em prática há mitos anos. A mais recente a seguir este caminho é a Volkswagen que estará a mudar para um sistema de assinatura.

Acompanhando o mundo da tecnologia, a indústria automóvel está também a migrar para os sistemas de assinatura. No entanto, isso está a preocupar os proprietários dos automóveis. Recentemente, a Volkswagen recebeu críticas dos utilizadores com uma nova aplicação. A empresa exige uma subscrição mensal para atingir a potência máxima de 228 cavalos dos seus modelos ID.3 Pro e Pro S.

A Volkswagen limita os veículos a 201 cavalos de potência para quem não subscreve o serviço de subscrição VW Flex. Os utilizadores devem pagar 19 euros mensais para remover esta restrição. Quem desejar pode também adquirir uma subscrição mensal por 190 euros ou uma vitalícia por 752 euros.

Como este pacote de subscrição é atribuído ao veículo, é transferido para o novo proprietário em caso de venda. A empresa afirma que a atualização de desempenho não afeta a autonomia e que, como o veículo é certificado de fábrica com 228 cavalos, não é necessária qualquer notificação adicional à seguradora.

Comentários em fóruns automóveis e redes sociais indicam a frustração dos utilizadores com esta prática. Alguns utilizadores exploram formas de contornar esta limitação do software, mas tais intervenções não são recomendadas, uma vez que podem anular a garantia do veículo.

A Volkswagen, no entanto, defende a sua prática, afirmando que uma lógica semelhante já existe no mundo automóvel. A empresa sublinha que os veículos com a mesma cilindrada são vendidos com potências diferentes via modificações no software. Isto permite que os utilizadores comprem a versão topo de gama por um preço inicial mais baixo e aumentem o desempenho conforme necessário.

Esta discussão recorda o sistema de assinatura que a BMW introduziu há alguns anos para características como os bancos aquecidos. Foi forçada a recuar após uma intensa reação negativa. Ainda não é claro se a Volkswagen irá reverter esta prática. As atualizações automóveis baseadas em software parecem estar prestes a tornar-se ainda mais difundidas nos próximos anos.