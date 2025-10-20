Mozilla testa VPN gratuita no Firefox e com uso ilimitado

A privacidade tem sido um dos pontos mais procurados na Internet. Muitos browsers procuram isso com o tratamento de dados, mas a Mozilla quer uma nova abordagem. Está a testar uma VPN gratuita e sem limites no Firefox para assim garantir a proteção dos utilizadores.

Alternativa simples para o tráfego do Firefox

A Mozilla, criadora do popular browser Firefox, iniciou a fase de testes de um novo serviço de VPN gratuito e integrado diretamente no nesta proposta. A funcionalidade, que está a ser disponibilizada a um número limitado e aleatório de utilizadores, marca um passo significativo da empresa na corrida por serviços de privacidade, superando algumas ofertas da concorrência com a sua política de uso ilimitado.

Como principal novidade da VPN do Firefox temos a sua abordagem em termos de restrições. A Mozilla garante que o serviço não tem limites de velocidade ou de uso. Este aspeto coloca a solução em vantagem face a concorrentes como a VPN do Microsoft Edge, que impõe um limite mensal de 5 GB.

Gratuita e sem limites de utilização para todos

No entanto, a versão gratuita foca-se exclusivamente na privacidade e segurança, com uma limitação essencial. O tráfego VPN cobre apenas a atividade dentro do Firefox. Aplicações em segundo plano, clientes torrent ou outros serviços externos não beneficiam desta proteção.

Outra limitação importante é a falta de seleção manual de servidores. O sistema liga-se automaticamente ao servidor de melhor desempenho mais próximo. Isto significa que a VPN não pode ser utilizada para contornar restrições geográficas, aceder a serviços de streaming como a Netflix ou evitar a censura em certos países. O objetivo principal da Mozilla é fornecer uma experiência de navegação anónima e segura.

Como usar esta proposta da Mozilla

Para aceder à funcionalidade, os utilizadores em teste devem criar e iniciar sessão numa conta Mozilla. A instalação é feita através de um ícone VPN que surge na barra de ferramentas do browser, permitindo ligar ou desligar a proteção no painel dedicado. A Mozilla confirmou que a VPN gratuita utiliza a mesma infraestrutura de servidores do seu serviço VPN premium, pago e que atualmente custa 4,99 dólares por mês.

Esta partilha de tecnologia sugere uma base em termos de segurança, embora a versão gratuita não inclua funcionalidades premium, como a escolha de país e suporte multi-dispositivo. A empresa vê o serviço gratuito como uma “solução de privacidade simples e rápida” e um potencial ponto de entrada para a subscrição paga. A versão móvel da VPN gratuita está planeada, mas ainda sem data de lançamento.