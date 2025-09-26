Spotify aperta o cerco contra os excessos de IA ​​​​na música

A IA está cada vez mais presente e a ser usada em muitas situações. O Spotify quer lidar com esta nova tecnologia e impedir que seja usada para algo impróprio. Assim, vai apertar o cerco contra os excessos de IA ​​​​na música.

Spotify prepara novas medidas para proteger artistas

Para o bem e para o mal, a IA generativa invadiu a indústria musical, especialmente o streaming. Nem tudo é necessariamente um prejuízo, mas esta tecnologia também está a ser utilizada por burlões para desviar royalties injustamente. O Spotify decidiu liderar o movimento.

O Deezer grava mais de 20.000 músicas geradas por IA todos os dias, revelou o serviço de streaming. E isto foi em abril passado. Não há dúvida de que o volume aumentou significativamente desde então. O que está a acontecer no Deezer também é uma realidade noutras plataformas. E o Spotify decidiu acabar com isso para regular melhor o uso da IA ​​e limitar o abuso.

O líder do setor identificou três áreas principais de foco. A primeira é o reforço das regras contra o roubo de identidade. O uso de deepfakes de artistas é agora proibido, a menos que o artista em questão dê a sua permissão. O Spotify está também a trabalhar com as distribuidoras para impedir que as faixas sejam enviadas fraudulentamente para a conta de outro artista. E os artistas poderão denunciar conteúdos que os personifiquem mais rapidamente, mesmo antes de serem publicados online.

Aperta cerco contra os excessos de IA ​​​​na música

Segunda linha de defesa é o combate ao spam musical. Este outono, o Spotify vai adicionar um sistema capaz de identificar práticas fraudulentas, como uploads em massa, duplicados, abuso de faixas muito curtas e manipulação de SEO. O objetivo é evitar que o conteúdo "slop" (música gerada em massa para desviar receitas) seja recomendado e receba royalties indevidamente.

Por fim, a plataforma pretende ser transparente quanto à utilização da IA ​​na música. O Spotify está a apoiar a nova norma DDEX, atualmente em desenvolvimento. Este indicará nos créditos de uma faixa se e como a IA foi utilizada (voz, instrumentos, pós-produção, etc.) em parceria com a indústria. Os membros desta organização incluem a Apple, Pandora, Sony Music, Sacem e outros.

O Spotify afirma que não esperou que este plano de ação entrasse em vigor: a empresa removeu mais de 75 milhões de faixas "spam" num ano. O objetivo do programa é proteger a identidade e a remuneração dos artistas, ao mesmo tempo que dá a todos a liberdade de utilizar a IA no seu processo criativo.