Mais uma tragédia inspirada nos desafios perigosos do TikTok

Desafios perigosos nas redes sociais deixam jovem de 17 anos morto e rapariga de 20 anos com lesões cerebrais permanentes e catastróficas. O TikTok, entre outras redes sociais, é uma montra onde estes desafios fazem vítimas.

TikTok inspira jovens e a "brincadeira" acaba mal

Dois adolescentes da Pensilvânia foram acusados depois de um jovem de 17 anos ter morrido e uma rapariga de 20 anos ter ficado com lesões cerebrais permanentes e “catastróficas” ao tentarem desafios perigosos das redes sociais com os seus carros, segundo as autoridades.

Estes desafios podem ter consequências reais e graves.

Disse o procurador distrital ao anunciar as acusações contra dois condutores nos casos.

Em causa está “o uso perigoso e imprudente” de veículos para estes “desafios acrobáticos” no TikTok e no Instagram.

É importante que o público compreenda que estes desafios podem ter consequências reais e graves, criando riscos significativos para os participantes e, por vezes, também para os transeuntes.

Referiu o procurador distrital do condado de Northampton, Stephen Baratta.

Arrastou o amigo em cima de uma mesa amarrada ao carro

No primeiro caso, um rapaz de 17 anos foi acusado de homicídio involuntário relacionado com uma tentativa suspeita de um desafio de redes sociais em junho, no parque de estacionamento da Freedom High School.

O adolescente é acusado de usar uma corda para amarrar uma mesa dobrável virada ao contrário à traseira do seu veículo e depois arrastá-la pelo parque de estacionamento enquanto um amigo, também de 17 anos, ia em cima da mesa.

Segundo o procurador, o condutor terá “manobrado o veículo de forma imprudente e a uma velocidade significativa, de modo a projetar o jovem sentado na mesa contra outro veículo estacionado”, tendo este morrido.

Num segundo incidente, em março, uma rapariga de 19 anos conduzia alegadamente enquanto uma amiga de 20 anos se encontrava de pé sobre a bagageira para “surfar” no carro em andamento num parque de estacionamento perto da William Penn Highway.

Infelizmente, a amiga foi projetada do veículo em movimento e sofreu lesões cerebrais catastróficas, permanentes por natureza.

Disse Stephen Baratta.

TikTok estará a incentivar este tipo de ações?

A condutora de 19 anos foi acusada de agressão agravada, agressão agravada com veículo, condução descuidada e transporte de pessoas agarradas a um veículo.

Baratta afirmou que, embora as investigações em ambos os casos se mantenham em aberto, as autoridades concluíram que nenhum dos condutores tinha “pensamento criminogénico” e que, espera-se, possam ser responsabilizados e posteriormente ver as acusações expurgadas.

Não tinham intenção de ferir as vítimas. No entanto, em ambos os incidentes, a conduta destes condutores foi tão grosseiramente negligente e imprudente que constituiu um estado de espírito criminal e culposo.

Disse o procurador sobre os acusados.

Acrescentou que os pais das vítimas acreditam que os filhos “concordaram em participar” nos chamados “desafios de redes sociais”.

O TikTok afirma que toma medidas para travar a propagação de conteúdos relacionados com estes desafios. Um porta-voz da rede social disse à PEOPLE que o conteúdo que “promova comportamentos perigosos que possam levar a ferimentos graves” é removido da plataforma.