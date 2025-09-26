PplWare Mobile

Há um culpado pelo aumento dos casos de apneia do sono e está a afetar o mundo todo

Fonte: scimex.org

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Anung says:
    26 de Setembro de 2025 às 13:46

    Menos meus caros, menos….
    O ridículo já foi alcançado, deixem de lutar para serem o proximo campeão.

  2. CuMuna says:
    26 de Setembro de 2025 às 14:04

    Alterações climáticas. Tinha de ser. O carbono que eles querem combater, somos nós, humanos comuns.

  3. Max says:
    26 de Setembro de 2025 às 14:12

    “No geral, ficámos surpreendidos com a magnitude – da associação – entre a temperatura ambiente e a gravidade da AOS.”
    Associação não é causalidade. Mas “associação” está em todos os estudos de saúde pública. Trump e o seu acólito, Robert F. Kenedy Jr, reportaram-se a um estudo que encontradao uma “associação” entre as grávidas que tomam paracetamol e os filhos com autismo. E saíram os dois a terreiro: “Por amor de Deus, não tomem paracetamol, só se tiverem muitas dores!” Só que as alternativas, como a aspirina e o ibuprofeno têm efeitos secundários potenciais piores – e a comunidade científica considera o paracetamol seguro para grávidas.
    Quando lerem a palavra “associação” relacionada com medicamentos – lembrem-se do estudo (verídico) que comprovou uma forte associação entre o consumo de gelados e o ataque de tubarões – subia o consumo de gelados aumentava os ataques de tubarões. Claro que não há um nexo de causalidade – o consumo de gelados aumenta no verão, época em que as pessoas vão mais para a praia – e ficam mais sujeitas a ataques de tubarões.
    Por isso, quando lerem a palavra “associação”, como no caso do post, não se deixem impressionar.
    E, depois dessa introdução … nada que se aproveite? Facilmente se encontra informação sobre a apneia do sono. Esta é que pode não se encontrar: quem padece de apneia do sono deve dormir com uma máquina que sopra ar sob pressão (vd. máscaras do post), alugada em regime mensal, comparticipado a 100% pelo SNS.

  4. Paulo says:
    26 de Setembro de 2025 às 14:33

    lol

  5. says:
    26 de Setembro de 2025 às 15:46

    Fumem menos, comam melhor e deixem de ver dramas no Tiktok quando estão para ir dormir que a apneia passa logo.

