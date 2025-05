TikTok vai tentar obrigar os adolescentes a meditar depois das 22h

O TikTok, a popular plataforma de vídeos curtos, anunciou uma nova medida destinada a promover o bem-estar digital dos seus utilizadores mais jovens. A empresa irá implementar uma funcionalidade de meditação guiada, especialmente direcionada para adolescentes, após as 22h, como forma de os ajudar a desligar antes de dormir.

Como funcionará esta nova ferramenta do TikTok

Recentemente, o TikTok começou a experimentar uma funcionalidade de meditação integrada na aplicação, concebida para encorajar os adolescentes a "desacelerar" após as 22h. Agora, a empresa oficializou esta ferramenta para todos os utilizadores, ativando-a por predefinição para todos os jovens com idade inferior a 18 anos.

Com esta alteração, os adolescentes que tentarem continuar a navegar na aplicação após as 22h deparar-se-ão com um "exercício de meditação guiada" num ecrã completo. Embora este primeiro aviso possa, aparentemente, ser ignorado, aqueles que o fizerem encontrarão um segundo alerta, descrito como "mais difícil de dispensar".

Os utilizadores adultos do TikTok também terão acesso a estas meditações através dos controlos de tempo de ecrã da aplicação, mas a funcionalidade não estará ativa por predefinição para este grupo.

Nova funcionalidade parece ter sido bem recebida

A empresa refere que os testes iniciais desta funcionalidade, denominada "Sleep Hours", foram um sucesso, com 98% dos adolescentes a optarem por manter as definições de meditação noturna ativas.

Contudo, as tentativas anteriores do TikTok para limitar o tempo de ecrã dos jovens apresentam um historial distinto. Documentos que emergiram no contexto de um processo judicial contra a empresa revelaram que os adolescentes passavam, em média, cerca de 107 minutos diários na aplicação, mesmo quando o limite de tempo de ecrã estava configurado para 60 minutos.

