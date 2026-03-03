Tensões no Médio Oriente fazem ouro disparar para os 5400 dólares

Esta segunda-feira, os preços globais do ouro dispararam, na sequência dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão durante o fim de semana. O metal precioso ultrapassou os 5400 dólares e atingiu o nível mais alto em quatro semanas.

Os preços globais do ouro dispararam, após o conflito que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irão, nos últimos dias.

O ativo, considerado de refúgio, subiu mais de 2%, à medida que os investidores reagiram ao agravamento da instabilidade geopolítica no Médio Oriente.

O ouro avançou 2,44%, para 5406 dólares por onça, às 10h15 (de Lisboa) de segunda-feira.

Outros metais preciosos registaram, também, ganhos, com a prata a subir 2,05%, para 95,8 dólares por onça.

Instabilidade atrai investidores para o ouro

Tradicionalmente, os investidores recorrem aos metais preciosos como forma de proteção contra a instabilidade.

Assim, a volatilidade do preço do ouro e de outros metais preciosos nos últimos meses reflete, de forma clara, o conturbado contexto global.

A oscilar há várias semanas, o preço do ouro disparou, nos últimos dias, devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente, desencadeado por ataques militares conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que foram seguidos de ações de retaliação contra Israel e outros aliados norte-americanos na região do Golfo.

Embora abaixo do máximo histórico de 5594 dólares registado a 29 de janeiro, especialistas afirmam que o preço do ouro poderá ainda ter margem para subir este ano.

Analistas do J.P. Morgan referiram, numa nota de investigação citada pela CNBC, que "os picos do ouro impulsionados por conflitos vão e vêm, embora os riscos geopolíticos, de forma geral, devam manter se elevados", o que contribui parcialmente para a sua previsão de o ouro atingir os 6300 dólares até ao final de 2026.