Tensões no Médio Oriente fazem ouro disparar para os 5400 dólares
Esta segunda-feira, os preços globais do ouro dispararam, na sequência dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão durante o fim de semana. O metal precioso ultrapassou os 5400 dólares e atingiu o nível mais alto em quatro semanas.
O ativo, considerado de refúgio, subiu mais de 2%, à medida que os investidores reagiram ao agravamento da instabilidade geopolítica no Médio Oriente.
O ouro avançou 2,44%, para 5406 dólares por onça, às 10h15 (de Lisboa) de segunda-feira.
Outros metais preciosos registaram, também, ganhos, com a prata a subir 2,05%, para 95,8 dólares por onça.
Instabilidade atrai investidores para o ouro
Tradicionalmente, os investidores recorrem aos metais preciosos como forma de proteção contra a instabilidade.
Assim, a volatilidade do preço do ouro e de outros metais preciosos nos últimos meses reflete, de forma clara, o conturbado contexto global.
A oscilar há várias semanas, o preço do ouro disparou, nos últimos dias, devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente, desencadeado por ataques militares conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que foram seguidos de ações de retaliação contra Israel e outros aliados norte-americanos na região do Golfo.
Embora abaixo do máximo histórico de 5594 dólares registado a 29 de janeiro, especialistas afirmam que o preço do ouro poderá ainda ter margem para subir este ano.
Analistas do J.P. Morgan referiram, numa nota de investigação citada pela CNBC, que "os picos do ouro impulsionados por conflitos vão e vêm, embora os riscos geopolíticos, de forma geral, devam manter se elevados", o que contribui parcialmente para a sua previsão de o ouro atingir os 6300 dólares até ao final de 2026.
Conselhos a quem vai vender ouro
Conforme explorámos anteriormente, embora a venda de ouro possa ser uma solução rápida e eficaz para resolver problemas financeiros imediatos, é importante que as famílias estejam cientes de que esta não deve ser vista como uma estratégia de longo prazo.
Vender bens preciosos pode aliviar a pressão financeira no curto prazo, mas significa abrir mão de um ativo que pode valorizar-se ainda mais no futuro.
Portanto, antes de vender, é aconselhável fazer uma análise cuidadosa da situação financeira e das necessidades a longo prazo.
Caso, ainda assim, pretenda vender ouro, importa reunir diferentes avaliações e comparar os preços oferecidos por diferentes estabelecimentos, de modo a garantir um valor justo pelas peças vendidas. Eis alguns conselhos:
- Separe os materiais que não são de ouro da peça
Quando leva uma joia a uma loja, o comprador avalia a peça pelo peso do ouro que lá está. Apenas e só. De fora dessa conta ficam todos os outros materiais que dela façam parte, como a prata, os brilhantes, ou até as pedras preciosas.
Isto quer dizer que se levar a uma destas lojas um anel de diamantes, o avaliador vai fazer-lhe uma oferta pelo ouro do anel, mas não pelos diamantes. Esses em nada vão afetar o valor que lhe é proposto.
- Peça avaliações em várias lojas
O melhor conselho para vender ouro usado é nunca se ficar pela primeira oferta que lhe fizerem. Antes de vender, comece por pedir uma avaliação da peça em diferentes lojas. Pode surpreender-se com a diferença de valores, mesmo entre casas do mesmo grupo.
- Pesquise a loja antes de fazer negócio
A melhor forma de saber se uma loja é de confiança é ouvindo os clientes: aquele é um negócio honesto? Praticam preços justos? Já estiveram envolvidos em algum esquema ilegal?
A Internet é sempre uma boa ferramenta para encontrar informações acerca destas lojas, quer sejam físicas ou online. Vai certamente encontrar referências, comentários e avaliações de outras pessoas que, tal como no seu caso, quiseram vender ouro usado.
- Conheça a cotação (preço) do ouro
O valor de avaliação dos metais preciosos muda com muita frequência, por isso informar-se antes de se deslocar a uma loja é um ótimo conselho para vender o seu ouro usado.
Um dos critérios para avaliar o valor da peça de ouro é o peso. Daí que seja importante pesá-la numa balança eletrónica e informar-se acerca do preço do ouro por grama. Também é importante que conheça a qualidade do ouro que tem, isto porque o grau de pureza é outro dos critérios na avaliação.
- Considere as lojas de antiguidades
É comum as joias de família terem trabalho artístico de muito valor ou até um design específico de determinada época ou estatuto social. Antes de partir para as lojas comuns, o melhor conselho para vender ouro usado é olhar bem para as suas joias e perceber se têm mais algum valor além do preço puro do metal em que são feitas.
Um anel em ouro que tenha pertencido a uma personagem relevante da nossa história vale muito mais pelo significado cultural que tem do que propriamente pelo metal que lhe deu origem.