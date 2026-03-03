SpaceX Starlink Mobile: Internet 5G a partir do espaço diretamente para o smartphone

A Starlink prepara-se para lançar a sua segunda geração de satélites, que oferecerá velocidades 5G nos smartphones. Assim, anunciou oficialmente o Starlink Mobile, um serviço que levará a Internet de banda larga diretamente para o smartphone. Os utilizadores poderão navegar a velocidades até 150 Mbps.

Starlink Mobile: Internet 5G a partir do espaço

Embora o nome Starlink Mobile seja uma novidade, este serviço já era oferecido sob a marca Direct to Cell nos Estados Unidos, permitindo chamadas de voz e mensagens de texto em áreas sem cobertura celular. Com a mudança de nome, a empresa anunciou o lançamento de uma nova constelação de satélites que oferecerá "5G do espaço".

Michael Nicolls, vice-presidente de engenharia da SpaceX, afirmou numa apresentação no Mobile World Congress que o sistema de primeira geração já abrange 650 dos mais de 5.000 satélites que a Starlink tem em órbita. Acrescentou que a segunda geração será revolucionária e levará a banda larga a centenas de milhões de dispositivos móveis em todo o mundo.

Acrescentou que planeiam lançar mais de 50 satélites V2 por lançamento a partir de 2027, utilizando foguetões Starship. O objetivo é implementar uma constelação capaz de fornecer uma cobertura global contínua em seis meses. E isso representa aproximadamente 1.200 satélites.

SpaceX anuncia novo serviço para smartphones

A empresa está em negociações com fabricantes para ativar o serviço no maior número possível de dispositivos. Atualmente, a primeira geração de satélites é compatível com o iPhone 13 e versões posteriores, o Pixel 9 e Pixel 10, o Motorola Edge e Razr, bem como o Samsung Galaxy S23, S24, S25 e a mais recente geração de dobráveis ​​Galáxy Z Fold e Z Flip.

Ao contrário do serviço padrão, o Starlink Mobile não requer antenas externas ou routers adicionais para se ligar à Internet. A empresa planeia expandir o serviço até meados de 2027, com uma implementação gradual à medida que mais satélites V2 forem lançados. A disponibilidade noutros países dependerá não só da constelação, mas também dos processos regulamentares e das parcerias com operadores locais.

Sobre este último ponto, a SpaceX deixou claro que não pretende competir com as empresas tradicionais. O Starlink Mobile complementa as redes terrestres, uma vez que, embora não as possa superar em densidade de dados, pode reforçar a sua cobertura. Nicolls afirmou que o seu serviço é um componente fundamental de uma rede híbrida que inclui recursos terrestres e por satélite.